Lihtsalt ühendage K 7 Premium Smart Control Flex Home survepesur oma nutitelefoni Kärcher Home & Garden rakendusega Bluetoothi ​​kaudu – ja puhastamine muutub veelgi lihtsamaks ja tõhusamaks. Seda seetõttu, et rakenduses olev rakenduskonsultant annab praktilisi nippe ja näpunäiteid paljude puhastusolukordade ja koristustööde jaoks. Rakendus pakub ka palju muud kasulikku, nagu kokkupanekujuhised, hooldus- ja hooldusjuhised. Survetasemeid saab seadistada LCD-ekraaniga päästikpüstolil G 180 Q Smart Control või üle kanda mobiilirakenduse kaudu päästikpüstolile. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad 3-in-1 Multi Jet pihustustoru paljudeks rakendusteks ilma pihustustoru vahetamata, kõrgsurvevoolik PremiumFlex, pesuainesüsteem Plug 'n' Clean, alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks. Sisaldab kodukomplekti T 7 pinnapesuriga ning 1 liiter kivi- ja fassaadipuhastusvahendit.