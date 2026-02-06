Survepesur K 7 Premium Smart Control Flex Home

Suurema võimsuse saamiseks: PremiumFlexi vooliku ja G 180 Q Smart Controli pesupüstoliga K 7 Premium Smart Control Flex Home kõikjal kodus tõrksa mustuse eemaldamiseks. Kaasas kodukomplekt.

Lihtsalt ühendage K 7 Premium Smart Control Flex Home survepesur oma nutitelefoni Kärcher Home & Garden rakendusega Bluetoothi ​​kaudu – ja puhastamine muutub veelgi lihtsamaks ja tõhusamaks. Seda seetõttu, et rakenduses olev rakenduskonsultant annab praktilisi nippe ja näpunäiteid paljude puhastusolukordade ja koristustööde jaoks. Rakendus pakub ka palju muud kasulikku, nagu kokkupanekujuhised, hooldus- ja hooldusjuhised. Survetasemeid saab seadistada LCD-ekraaniga päästikpüstolil G 180 Q Smart Control või üle kanda mobiilirakenduse kaudu päästikpüstolile. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad 3-in-1 Multi Jet pihustustoru paljudeks rakendusteks ilma pihustustoru vahetamata, kõrgsurvevoolik PremiumFlex, pesuainesüsteem Plug 'n' Clean, alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks. Sisaldab kodukomplekti T 7 pinnapesuriga ning 1 liiter kivi- ja fassaadipuhastusvahendit.

Omadused ja tulu
Survepesur K 7 Premium Smart Control Flex Home: Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoruga
Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoruga
LCD-ekraaniga pesupüstol ja nupud rõhu reguleerimiseks või puhastusaine doseerimiseks. Sisaldab võimendusrežiimi lisavõimsuseks tõrksa mustuse vastu võitlemiseks. Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
Survepesur K 7 Premium Smart Control Flex Home: PremiumFlex kõrgsurvevoolik
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Survepesur K 7 Premium Smart Control Flex Home: Bluetooth ühendus rakendusele Home & Garden
Bluetooth ühendus rakendusele Home & Garden
Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Bluetoothi abil ühendatud rakenduse kaudu saab survepesuri surveastet reguleerida.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
  • Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
  • Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
  • Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
Silmapaistev jõudlus
  • Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Vooluhulk (l/h) max. 600
Puhastatav pind (m²/h) 60
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Nimisisendvõimsus (kW) 3
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 17,8
Kaal, sh pakend (kg) 25,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 459 x 330 x 669

Scope of supply

  • Kodukomplekt (Home Kit): T 7 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Smart Control
  • 3-ühes Multi Jet
  • Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
  • Integreeritud hoiuvõrk
  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
  • Teleskoopkäepide
  • Vesijahutusega mootor
  • Integreeritud veefilter
  • Ühendus Bluetoothi kaudu
  • Töötamine läbi rakenduse
  • nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Survepesur K 7 Premium Smart Control Flex Home
Survepesur K 7 Premium Smart Control Flex Home
Survepesur K 7 Premium Smart Control Flex Home
Kasutusvaldkonnad
  • Terrass
  • Aiad
  • Aia- ja kivimüürid
  • Koduaia ümbruse alad
  • Autod
  • Haagissuvilad / matkaautod
  • Jalgrattad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.