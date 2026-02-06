Survepesur K 7 Power Control Flex eco!Booster
Suurema jõudluse saavutamiseks: PremiumFlexi voolikuga K 7 Smart Control Flex eco!Booster, G 180 Q Smart Control pesupüstol ja eco!Booster Kit tugeva mustuse eemaldamiseks õrnadel pindadel.
Lihtsalt ühendage K 7 Smart Control Flex eco!Booster survepesur oma nutitelefoni Kärcher Home & Garden mobiilirakendusega Bluetoothi kaudu. Rakenduskonsultant annab praktilisi näpunäiteid ja nippe paljudeks koristusolukordadeks ja koristustöödeks. Rakendus pakub ka muid kasulikke funktsioone, nagu kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Seadmel on lisavõimsuse jaoks võimendusrežiim. Rõhutasemeid saab seadistada LCD-ekraaniga pesupüstolil G 180 Q Smart Control või rakenduskonsultandi abiga äpi kaudu päästikpüstolile üle kanda. Varustuse hulka kuuluvad kolm-ühes Multi Jet pihustusotsik paljudeks puhastustöödeks ilma pihustustoru vahetamata, PremiumFlexi voolik, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, kvaliteetne alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks. Komplektis on eco!Booster Kit koos eco!Boosteriga ja 1 liiter universaalset puhastusvahendit. eco!Booster on ideaalne tundlike pindade puhastamiseks ja tänu 50 protsenti suuremale puhastustulemusele võrreldes tasapinnalise joaga säästab see vett, energiat ja aega.
Omadused ja tulu
Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustorugaLCD-ekraaniga pesupüstol ja nupud rõhu reguleerimiseks või puhastusaine doseerimiseks. Sisaldab võimendusrežiimi lisavõimsuseks tõrksa mustuse vastu võitlemiseks. Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikPaindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Eco!Boosteriga: 50% kõrgem puhastusjõudlus võrreldes tasapinnalise joaga, 50% kõrgem vee- ja energiatõhusus*Põhjalik, kiire ja jätkusuutlikum puhastus. Säästab vett ja energiat
Home & Garden rakendus
- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
- Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
- Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
- Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Tajutav mürataseme vähendamine
- Rakenduse meeldiv heli**
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|24
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|458 x 330 x 669
* Põhineb võimel puhastada 50 protsenti rohkem pinda kui Kärcheri standardne tasapinnaline juga sama energia- ja veekogusega. Kinnitatud sõltumatu testimisasutuse poolt. /
** Võrreldes tajutava müratasemega Kärcheri standardse tasajoa kasutamisel
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Smart Control
- 3-ühes Multi Jet
- eco!Booster
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Teleskoopkäepide
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aiad
- Fassaad
- Aia- ja kivimüürid
- Koduaia ümbruse alad
- Autod
- Haagissuvilad / matkaautod
- Jalgrattad
- Mootorrattad ja rollerid
