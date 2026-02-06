Lihtsalt ühendage K 7 Smart Control Flex eco!Booster survepesur oma nutitelefoni Kärcher Home & Garden mobiilirakendusega Bluetoothi ​​kaudu. Rakenduskonsultant annab praktilisi näpunäiteid ja nippe paljudeks koristusolukordadeks ja koristustöödeks. Rakendus pakub ka muid kasulikke funktsioone, nagu kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Seadmel on lisavõimsuse jaoks võimendusrežiim. Rõhutasemeid saab seadistada LCD-ekraaniga pesupüstolil G 180 Q Smart Control või rakenduskonsultandi abiga äpi kaudu päästikpüstolile üle kanda. Varustuse hulka kuuluvad kolm-ühes Multi Jet pihustusotsik paljudeks puhastustöödeks ilma pihustustoru vahetamata, PremiumFlexi voolik, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, kvaliteetne alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks. Komplektis on eco!Booster Kit koos eco!Boosteriga ja 1 liiter universaalset puhastusvahendit. eco!Booster on ideaalne tundlike pindade puhastamiseks ja tänu 50 protsenti suuremale puhastustulemusele võrreldes tasapinnalise joaga säästab see vett, energiat ja aega.