Survepesuriga K 3 FJ on mustus minevik. Kaasas vahudüüs hästi nakkuva vahu ja maksimaalse mustuse lahustamise võime jaoks, samuti 500 ml autošampooni. Tänu 6-meetrisele kõrgsurvevoolikule sobib pesumasin suurepäraselt aeg-ajalt kodus kasutamiseks ning annab sädeleva läike väikestele aiapindadele ja terrassidele, aga ka aiamööblile ja autodele. Tänu Vario Power pihustustorule (VPS) saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse ning pumpa kaitseb veefilter – pika eluea tagamiseks. Sujuvalt liikuvad rattad muudavad K 3 FJ survepesuri hõlpsaks transportimiseks kõikjale, kus seda vajatakse.