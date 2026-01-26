Survepesur K 3 FJ BB

Võite alati loota K 3 FJ survepesurile: usaldusväärne assistent sobib ideaalselt väikeste aiapindade ja terrasside, aiamööbli, autode ja muu kerge mustuse eemaldamiseks. Kaasas vahudüüs.

Survepesuriga K 3 FJ on mustus minevik. Kaasas vahudüüs hästi nakkuva vahu ja maksimaalse mustuse lahustamise võime jaoks, samuti 500 ml autošampooni. Tänu 6-meetrisele kõrgsurvevoolikule sobib pesumasin suurepäraselt aeg-ajalt kodus kasutamiseks ning annab sädeleva läike väikestele aiapindadele ja terrassidele, aga ka aiamööblile ja autodele. Tänu Vario Power pihustustorule (VPS) saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse ning pumpa kaitseb veefilter – pika eluea tagamiseks. Sujuvalt liikuvad rattad muudavad K 3 FJ survepesuri hõlpsaks transportimiseks kõikjale, kus seda vajatakse.

Omadused ja tulu
Survepesur K 3 FJ BB: Kiirühendussüsteem
Kiirühendussüsteem
Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Survepesur K 3 FJ BB: Puhas ja korras
Puhas ja korras
Hoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Survepesur K 3 FJ BB: Suured rattad
Suured rattad
Ohutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel). Lihtne manööverdada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Vooluhulk (l/h) max. 380
Puhastatav pind (m²/h) 25
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 1,6
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,3
Kaal, sh pakend (kg) 7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 242 x 285 x 805

Scope of supply

  • Vahuotsik: 0.3 l
  • Pesuaine: Autošampooni kontsentraat RM 562
  • Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 6 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Integreeritud veefilter
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
