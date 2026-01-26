Survepesur K 3 FJ BB
Võite alati loota K 3 FJ survepesurile: usaldusväärne assistent sobib ideaalselt väikeste aiapindade ja terrasside, aiamööbli, autode ja muu kerge mustuse eemaldamiseks. Kaasas vahudüüs.
Survepesuriga K 3 FJ on mustus minevik. Kaasas vahudüüs hästi nakkuva vahu ja maksimaalse mustuse lahustamise võime jaoks, samuti 500 ml autošampooni. Tänu 6-meetrisele kõrgsurvevoolikule sobib pesumasin suurepäraselt aeg-ajalt kodus kasutamiseks ning annab sädeleva läike väikestele aiapindadele ja terrassidele, aga ka aiamööblile ja autodele. Tänu Vario Power pihustustorule (VPS) saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse ning pumpa kaitseb veefilter – pika eluea tagamiseks. Sujuvalt liikuvad rattad muudavad K 3 FJ survepesuri hõlpsaks transportimiseks kõikjale, kus seda vajatakse.
Omadused ja tulu
KiirühendussüsteemKõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Puhas ja korrasHoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Suured rattadOhutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel). Lihtne manööverdada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vooluhulk (l/h)
|max. 380
|Puhastatav pind (m²/h)
|25
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,6
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|242 x 285 x 805
Scope of supply
- Vahuotsik: 0.3 l
- Pesuaine: Autošampooni kontsentraat RM 562
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 6 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Integreeritud veefilter
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.