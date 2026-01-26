Survepesur K 3 Classic Car
Veel muljetavaldavam kergema määrdumise korral: kompaktne ja ruumisäästlik teleskoopkäepidemega survepesur K3 Classic Car on eriti tõhus autode puhastamisel.
Kompaktsus kombineerituna survepesuri täisvõimsusega: survepesur K3 Classic Car on alati muljetavaldav. Täiendav autopuhastuskomplekt Car Cleaning Kit muudab sõiduki puhastamise tõhusamaks, sisaldab halli kile eemaldamiseks pesuharja, hästi kleepuvat mustuse maksimaalse lahustusvõimega vahtu, samuti 500 ml autošampooni. Lisaks tagab selle alumiiniumist teleskoopkäepide seadme ruumisäästliku hoiustamise, suure portatiivsuse ning paindlikkuse. Survepesur K3 Classic Car on varustatud kiirühendusega Quick Connect päästikpüstoliga, 6-meetrise kõrgsurvevoolikuga, pihustusvardaga Vario Power, mustuse eemaldiga Dirt Blaster ja veefiltriga ning sobib kasutamiseks aeg-ajalt kodus kerge mustuse eemaldamisel aiamööblilt, aiatööriistadelt, jalgratastelt ja mujalt. Pindalajõudlus on 25 m²/h.
Omadused ja tulu
Vooliku hoiukoht esikaanelVooliku saab mugavalt riputada esikaanele.
TeleskoopkäepideAlumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Pesuaine kasutamineImivoolik pesuaine kasutamiseks. Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
- Pihustustorud on alati kättesaadavad ja käeulatuses ning neid saab pärast puhastamise lõpetamist kompaktselt hoiustada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vooluhulk (l/h)
|380
|Puhastatav pind (m²/h)
|25
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,6
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Auto puhastuskomplekt (Car Cleaning Kit): Pesuhari, vahuotsak, autošampoon, 0,5 l
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 6 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemine
- Teleskoopkäepide
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.