Kompaktsus kombineerituna survepesuri täisvõimsusega: survepesur K3 Classic Car on alati muljetavaldav. Täiendav autopuhastuskomplekt Car Cleaning Kit muudab sõiduki puhastamise tõhusamaks, sisaldab halli kile eemaldamiseks pesuharja, hästi kleepuvat mustuse maksimaalse lahustusvõimega vahtu, samuti 500 ml autošampooni. Lisaks tagab selle alumiiniumist teleskoopkäepide seadme ruumisäästliku hoiustamise, suure portatiivsuse ning paindlikkuse. Survepesur K3 Classic Car on varustatud kiirühendusega Quick Connect päästikpüstoliga, 6-meetrise kõrgsurvevoolikuga, pihustusvardaga Vario Power, mustuse eemaldiga Dirt Blaster ja veefiltriga ning sobib kasutamiseks aeg-ajalt kodus kerge mustuse eemaldamisel aiamööblilt, aiatööriistadelt, jalgratastelt ja mujalt. Pindalajõudlus on 25 m²/h.