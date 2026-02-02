Survepesur K 2 Premium FJ Home BB
Jätke mustusega hüvasti: survepesuriga K 2 Premium FJ Home hoiate oma kinnisvara, aiamööblit ja väiksemaid aiapindu parimas konditsioonis. Kaasas kodukomplekt ja vahudüüs.
Öelge hüvasti mustusega autodel, astmetel, aiatööriistadel ja õuemööblil: survepesur K 2 Premium Home FJ, kaasas Home Kit koos pinnapuhastajaga T 1 ja 500 ml Patio & Deck pesuainega, on ideaalne lahendus suuremate pindade pritsmevabaks puhastamiseks. K 2 Premium Home FJ koos ühe pihustusotsiku ja pöörleva punktjoaga Dirt Blasteriga on ideaalne lahendus teie kinnisvara aeg-ajalt puhastamiseks. Kaasas ka vahudüüs 500 ml autošampooniga, mis tagab mustuse maksimaalse lahustamise. Ladusalt liikuvad rattad muudavad K 2 Premium Home FJ hõlpsaks transportimise kõikjale, kus seda vajatakse. Täiendava mugavuse huvides võimaldab Quick Connect süsteem 4-meetrise kõrgsurvevooliku seadmesse ja sealt välja klõpsata ning päästikpüstoli lihtsalt vajutada. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hõlpsasti hoida K 2 Premium Home FJ-l endal.
Omadused ja tulu
Puhas ja korrasHoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Suured rattadOhutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel). Lihtne manööverdada.
KiirühendussüsteemKõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Vooluhulk (l/h)
|max. 360
|Puhastatav pind (m²/h)
|20
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,4
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|242 x 285 x 790
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): Pinnapuhasti T 1 Surface Cleaner, 0,5 l terrassipuhastusvahend Patio & Deck.
- Pihustustoru pikendus
- Vahuotsik: 0.3 l
- Pesuaine: Autošampooni kontsentraat RM 562
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
- Ühejoaline pihustustoru
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 4 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Integreeritud veefilter
