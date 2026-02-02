Öelge hüvasti mustusega autodel, astmetel, aiatööriistadel ja õuemööblil: survepesur K 2 Premium Home FJ, kaasas Home Kit koos pinnapuhastajaga T 1 ja 500 ml Patio & Deck pesuainega, on ideaalne lahendus suuremate pindade pritsmevabaks puhastamiseks. K 2 Premium Home FJ koos ühe pihustusotsiku ja pöörleva punktjoaga Dirt Blasteriga on ideaalne lahendus teie kinnisvara aeg-ajalt puhastamiseks. Kaasas ka vahudüüs 500 ml autošampooniga, mis tagab mustuse maksimaalse lahustamise. Ladusalt liikuvad rattad muudavad K 2 Premium Home FJ hõlpsaks transportimise kõikjale, kus seda vajatakse. Täiendava mugavuse huvides võimaldab Quick Connect süsteem 4-meetrise kõrgsurvevooliku seadmesse ja sealt välja klõpsata ning päästikpüstoli lihtsalt vajutada. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hõlpsasti hoida K 2 Premium Home FJ-l endal.