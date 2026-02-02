Survepesur K 2 Premium FJ Home BB

Jätke mustusega hüvasti: survepesuriga K 2 Premium FJ Home hoiate oma kinnisvara, aiamööblit ja väiksemaid aiapindu parimas konditsioonis. Kaasas kodukomplekt ja vahudüüs.

Öelge hüvasti mustusega autodel, astmetel, aiatööriistadel ja õuemööblil: survepesur K 2 Premium Home FJ, kaasas Home Kit koos pinnapuhastajaga T 1 ja 500 ml Patio & Deck pesuainega, on ideaalne lahendus suuremate pindade pritsmevabaks puhastamiseks. K 2 Premium Home FJ koos ühe pihustusotsiku ja pöörleva punktjoaga Dirt Blasteriga on ideaalne lahendus teie kinnisvara aeg-ajalt puhastamiseks. Kaasas ka vahudüüs 500 ml autošampooniga, mis tagab mustuse maksimaalse lahustamise. Ladusalt liikuvad rattad muudavad K 2 Premium Home FJ hõlpsaks transportimise kõikjale, kus seda vajatakse. Täiendava mugavuse huvides võimaldab Quick Connect süsteem 4-meetrise kõrgsurvevooliku seadmesse ja sealt välja klõpsata ning päästikpüstoli lihtsalt vajutada. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hõlpsasti hoida K 2 Premium Home FJ-l endal.

Omadused ja tulu
Survepesur K 2 Premium FJ Home BB: Puhas ja korras
Puhas ja korras
Hoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Survepesur K 2 Premium FJ Home BB: Suured rattad
Suured rattad
Ohutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel). Lihtne manööverdada.
Survepesur K 2 Premium FJ Home BB: Kiirühendussüsteem
Kiirühendussüsteem
Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Rõhk (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Vooluhulk (l/h) max. 360
Puhastatav pind (m²/h) 20
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 1,4
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,2
Kaal, sh pakend (kg) 7,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 242 x 285 x 790

Scope of supply

  • Kodukomplekt (Home Kit): Pinnapuhasti T 1 Surface Cleaner, 0,5 l terrassipuhastusvahend Patio & Deck.
  • Pihustustoru pikendus
  • Vahuotsik: 0.3 l
  • Pesuaine: Autošampooni kontsentraat RM 562
  • Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
  • Ühejoaline pihustustoru
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 4 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Integreeritud veefilter
