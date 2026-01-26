Tänu integreeritud Bluetoothile saab K 5 Premium Smart Control Flex survepesuri ühendada Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusega. See tähendab, et kasutajat toetatakse nutitelefoni kaudu optimaalselt paljudes puhastusolukordades ja paljudes puhastustoimingutes – nii saab saavutada veelgi tõhusamaid puhastustulemusi. Rakendus pakub palju kasulikke funktsioone, nagu rakenduskonsultant kasulike nippe ja näpunäidetega, kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Seadmel on ka lisavõimsuse suurendamise režiim, LCD-ekraaniga pesupüstol G 180 Q Smart Control ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoru. Rõhk seatakse kas pesupüstolile endale või kantakse rakenduskonsultandi abiga rakendusest pesupüstolile. LCD-ekraani abil saab kontrollida, milline rõhutase on seadistatud. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, PremiumFlexi kõrgsurvevoolik, alumiiniumist teleskoopkäepide, kiirühendussüsteem kõrgsurvevooliku seadmesse ja sealt välja klõpsamiseks, samuti parkimisasend, et tarvikud oleksid alati hõlpsasti juurdepääsetavad.