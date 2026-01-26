Survepesuriga K 7 Power Flex Home saab iga pinda puhastada õige rõhuga. Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusse integreeritud konsultant aitab kasutajal leida õige surve, pakkudes praktilisi näpunäiteid iga koristusolukorra ja puhastusülesande kohta – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. K 7 Power Flex Home on varustatud vesijahutusega mootoriga ja on mõeldud nii sagedaseks puhastamiseks kui ka tugeva mustuse eemaldamiseks. Laias valikus varustuses on pesukpüstol praktilise Quick Connect adapteriga PremiumFlexi kõrgsurvevoolik, usaldusväärne veefilter, mis kaitseb pumpa, Vario Power pihustustoru (VPS) ja pöörleva punktjoaga Dirt Blaster. VPS-i surveseadet saab reguleerida lihtsa keerdliigutusega ja Dirt Blaster eemaldab kiirelt isegi kõige tõrksama mustuse. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks. Sisaldab kodukomplekti T 7 pinnapuhastajaga ning 1 liiter kivi- ja fassaadipuhastusvahendit.