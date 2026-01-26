Survepesur K 7 Power Flex Home
Suurema võimsuse saamiseks: PremiumFlexi voolikuga survepesur K 7 Power Flex Home, pesupüstol G 180 Q tõrksa mustuse eemaldamiseks kõikjal kodus. Kaasas kodukomplekt.
Survepesuriga K 7 Power Flex Home saab iga pinda puhastada õige rõhuga. Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusse integreeritud konsultant aitab kasutajal leida õige surve, pakkudes praktilisi näpunäiteid iga koristusolukorra ja puhastusülesande kohta – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. K 7 Power Flex Home on varustatud vesijahutusega mootoriga ja on mõeldud nii sagedaseks puhastamiseks kui ka tugeva mustuse eemaldamiseks. Laias valikus varustuses on pesukpüstol praktilise Quick Connect adapteriga PremiumFlexi kõrgsurvevoolik, usaldusväärne veefilter, mis kaitseb pumpa, Vario Power pihustustoru (VPS) ja pöörleva punktjoaga Dirt Blaster. VPS-i surveseadet saab reguleerida lihtsa keerdliigutusega ja Dirt Blaster eemaldab kiirelt isegi kõige tõrksama mustuse. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks. Sisaldab kodukomplekti T 7 pinnapuhastajaga ning 1 liiter kivi- ja fassaadipuhastusvahendit.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetsest alumiiniumist valmistatud teleskoopkäepideAlumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikPaindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteemTänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Ühendusvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|24,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 7 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Vario Power Jet
- Integreeritud hoiuvõrk
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Aiad
- Aia- ja kivimüürid
- Koduaia ümbruse alad
- Autod
- Haagissuvilad / matkaautod
- Jalgrattad
- Mootorrattad ja rollerid
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
