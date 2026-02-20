Survepesur K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
K 7 Premium Smart Control: Bluetoothiga survepesur, mobiilirakendus, võimendusrežiim, pesupüstol G 180 Q Smart Control, 3-in-1 Multi Jet düüs, voolikurull. Kaasas kodukomplekt ja vahudüüs.
Survepesurit K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ saab lihtsalt Bluetoothi kaudu nutitelefoniga ühendada. See tähendab, et kasutajat toetab Kärcheri Home & Garden mobiilirakendus näpunäidete, nippide ja seadistustega paljude puhastusolukordade ja puhastusülesannete jaoks. Rakendus pakub kasulikke funktsioone, nagu rakenduskonsultant veelgi paremate puhastustulemuste saamiseks, kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Lisavõimsuse suurendamise režiim aitab võidelda tõrksa mustusega. LCD-ekraaniga pesukupüstol G 180 Q Smart Control ja 3-in-1 Multi Jet pihustusotsik pakuvad samuti maksimaalset kontrolli: rõhuseadeid reguleeritakse päästikpüstolil endal või kantakse rakenduse abil üle püstolile. LCD-ekraani abil saab kontrollida, milline rõhutase on seadistatud. Varustuse hulka kuuluvad voolikupool, PremiumFlexi kõrgsurvevoolik, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti saadaolevate tarvikute jaoks. Sisaldab kodukomplekti vahudüüsi, T 7 pinnapuhesuri, 1 l kivi- ja fassaadipuhastusvahendi ning 1 l autošampooniga.
Omadused ja tulu
Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustorugaLCD-ekraaniga pesupüstol ja nupud rõhu reguleerimiseks või puhastusaine doseerimiseks. Sisaldab võimendusrežiimi lisavõimsuseks tõrksa mustuse vastu võitlemiseks. Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikPaindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Bluetooth ühendus rakendusele Home & GardenKärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Bluetoothi abil ühendatud rakenduse kaudu saab survepesuri surveastet reguleerida.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
- Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
- Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
- Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|31
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|459 x 330 x 666
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 7 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Smart Control
- 3-ühes Multi Jet
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Integreeritud hoiuvõrk
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Töötamine läbi rakenduse
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
