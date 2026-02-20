Survepesur K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ

K 7 Premium Smart Control: Bluetoothiga survepesur, mobiilirakendus, võimendusrežiim, pesupüstol G 180 Q Smart Control, 3-in-1 Multi Jet düüs, voolikurull. Kaasas kodukomplekt ja vahudüüs.

Survepesurit K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ saab lihtsalt Bluetoothi ​​kaudu nutitelefoniga ühendada. See tähendab, et kasutajat toetab Kärcheri Home & Garden mobiilirakendus näpunäidete, nippide ja seadistustega paljude puhastusolukordade ja puhastusülesannete jaoks. Rakendus pakub kasulikke funktsioone, nagu rakenduskonsultant veelgi paremate puhastustulemuste saamiseks, kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Lisavõimsuse suurendamise režiim aitab võidelda tõrksa mustusega. LCD-ekraaniga pesukupüstol G 180 Q Smart Control ja 3-in-1 Multi Jet pihustusotsik pakuvad samuti maksimaalset kontrolli: rõhuseadeid reguleeritakse päästikpüstolil endal või kantakse rakenduse abil üle püstolile. LCD-ekraani abil saab kontrollida, milline rõhutase on seadistatud. Varustuse hulka kuuluvad voolikupool, PremiumFlexi kõrgsurvevoolik, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti saadaolevate tarvikute jaoks. Sisaldab kodukomplekti vahudüüsi, T 7 pinnapuhesuri, 1 l kivi- ja fassaadipuhastusvahendi ning 1 l autošampooniga.

Omadused ja tulu
Survepesur K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ: Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoruga
Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoruga
LCD-ekraaniga pesupüstol ja nupud rõhu reguleerimiseks või puhastusaine doseerimiseks. Sisaldab võimendusrežiimi lisavõimsuseks tõrksa mustuse vastu võitlemiseks. Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
Survepesur K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ: PremiumFlex kõrgsurvevoolik
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Survepesur K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ: Bluetooth ühendus rakendusele Home & Garden
Bluetooth ühendus rakendusele Home & Garden
Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Bluetoothi abil ühendatud rakenduse kaudu saab survepesuri surveastet reguleerida.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
  • Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
  • Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
  • Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
Silmapaistev jõudlus
  • Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Vooluhulk (l/h) max. 600
Puhastatav pind (m²/h) 60
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Nimisisendvõimsus (kW) 3
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 17,9
Kaal, sh pakend (kg) 31
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 459 x 330 x 666

Scope of supply

  • Kodukomplekt (Home Kit): T 7 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Smart Control
  • 3-ühes Multi Jet
  • Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
  • Integreeritud hoiuvõrk
  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
  • Teleskoopkäepide
  • Vesijahutusega mootor
  • Integreeritud veefilter
  • Ühendus Bluetoothi kaudu
  • Töötamine läbi rakenduse
  • nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Survepesur K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.