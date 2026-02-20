Survepesurit K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ saab lihtsalt Bluetoothi ​​kaudu nutitelefoniga ühendada. See tähendab, et kasutajat toetab Kärcheri Home & Garden mobiilirakendus näpunäidete, nippide ja seadistustega paljude puhastusolukordade ja puhastusülesannete jaoks. Rakendus pakub kasulikke funktsioone, nagu rakenduskonsultant veelgi paremate puhastustulemuste saamiseks, kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Lisavõimsuse suurendamise režiim aitab võidelda tõrksa mustusega. LCD-ekraaniga pesukupüstol G 180 Q Smart Control ja 3-in-1 Multi Jet pihustusotsik pakuvad samuti maksimaalset kontrolli: rõhuseadeid reguleeritakse päästikpüstolil endal või kantakse rakenduse abil üle püstolile. LCD-ekraani abil saab kontrollida, milline rõhutase on seadistatud. Varustuse hulka kuuluvad voolikupool, PremiumFlexi kõrgsurvevoolik, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti saadaolevate tarvikute jaoks. Sisaldab kodukomplekti vahudüüsi, T 7 pinnapuhesuri, 1 l kivi- ja fassaadipuhastusvahendi ning 1 l autošampooniga.