Survepesur K 2 Premium FJ
Jäta mustusega hüvasti: survepesuriga K 2 Premium FJ hoiate oma aiamööblit ja väiksemaid aiapindu puhtana. Komplektis vahudüüs.
Viige autodel, astmetel, aiatööriistadel ja õuemööblil mustus minevikku: K 2 Premium FJ survepesur koos pihustusotsiku ja pöörleva punktjoaga Dirt Blaster on ideaalne lahendus aeg-ajalt teie kinnistu ümbruse puhastamiseks. Ladusalt liikuvad rattad muudavad K 2 Premium FJ hõlpsaks transportimise kõikjale, kus seda vajatakse. Täiendava mugavuse huvides võimaldab Quick Connect süsteem 4-meetrise kõrgsurvevooliku seadmesse ja sealt välja klõpsata. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hõlpsasti hoida K 2 Premium FJ-l endal. Kaasas vahudüüs hästi nakkuva vahu ja maksimaalse mustuse lahustamise jaoks.
Omadused ja tulu
Puhas ja korrasHoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Suured rattadOhutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel). Lihtne manööverdada.
KiirühendussüsteemKõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toiteallikas (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Rõhk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Vooluhulk (l/h)
|max. 360
|Puhastatav pind (m²/h)
|20
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,4
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|242 x 285 x 790
Scope of supply
- Vahuotsik: 0.3 l
- Pesuaine: Autošampooni kontsentraat RM 562
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
- Ühejoaline pihustustoru
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 4 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Integreeritud veefilter
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
