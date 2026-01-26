Survepesur K 4 Compact Car

Lihtne transportida ja hoiustada: survepesur 'K4 Compact Car' koos autokomplektiga Car Kit ja vesijahutusega mootoriga sobib ideaalselt määrdunud autode, aiatarade, jalgrataste jms pesemiseks.

Tänu vahuotsiku, pöörleva pesuharja ja autošampooniga autokomplektile Car Kit on survepesur K4 Compact Car ideaalne kasutamiseks aeg-ajalt mõõdukat määrdunud autode puhastamisel. See suure jõudlusega vesijahutusega mootoriga survepesur sobib ideaalselt kasutamiseks ka aiataradel, jalgratastel jne, puhastades need hetkega. Seade toimib muljetavaldavalt, olles samas äärmiselt kompaktne. Kaks kandesanga ja teleskoopkäepide tagavad optimaalse mobiilsuse. Seade võib kiidelda ka ruumi säästva hoiurežiimiga. Kaasa on pandud muljetavaldav varustuspakett: püstol Quick Connect, 6 m kõrgsurvevoolik, pihustusvarras Vario Power (VPS), millel kerge rõhu reguleerimise võimalus (reguleerimiseks lihtsalt keerata), samuti pöörleva kitsa joaga mustuse eemaldi tõrksa mustuse jaoks ja töökindel veefilter, mis kaitseb pumpa mustuseosakeste eest.

Omadused ja tulu
Survepesur K 4 Compact Car: Teleskoopkäepide
Teleskoopkäepide
Alumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Survepesur K 4 Compact Car: Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivus
Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivus
Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Survepesur K 4 Compact Car: Vooliku hoiustamine esikattel.
Vooliku hoiustamine esikattel.
Vooliku saab mugavalt riputada esikattele-
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
  • Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Pesuvahendi sisselaskeava
  • Varustus hõlmab pesuvahendite integreeritud imemismehhanismi.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Rõhk (bar) 20 - max. 130
Vooluhulk (l/h) 420
Puhastatav pind (m²/h) 30
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 1,8
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 11
Kaal, sh pakend (kg) 15,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 348 x 308 x 520

Scope of supply

  • Auto puhastuskomplekt (Car Cleaning Kit): Pöörlev pesuhari, 0,3-liitrine vahupihusti, kolm-ühes autošampoon, 1 l
  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 6 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Teleskoopkäepide
  • Vesijahutusega mootor
  • Integreeritud veefilter
Survepesur K 4 Compact Car
Survepesur K 4 Compact Car
Survepesur K 4 Compact Car
Survepesur K 4 Compact Car
Kasutusvaldkonnad
  • Jalgrattad
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Koduaia ümbruse alad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Väikeautod
  • Keskklassi autod ja universaalid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.