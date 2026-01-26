Survepesur K 4 Compact Car
Lihtne transportida ja hoiustada: survepesur 'K4 Compact Car' koos autokomplektiga Car Kit ja vesijahutusega mootoriga sobib ideaalselt määrdunud autode, aiatarade, jalgrataste jms pesemiseks.
Tänu vahuotsiku, pöörleva pesuharja ja autošampooniga autokomplektile Car Kit on survepesur K4 Compact Car ideaalne kasutamiseks aeg-ajalt mõõdukat määrdunud autode puhastamisel. See suure jõudlusega vesijahutusega mootoriga survepesur sobib ideaalselt kasutamiseks ka aiataradel, jalgratastel jne, puhastades need hetkega. Seade toimib muljetavaldavalt, olles samas äärmiselt kompaktne. Kaks kandesanga ja teleskoopkäepide tagavad optimaalse mobiilsuse. Seade võib kiidelda ka ruumi säästva hoiurežiimiga. Kaasa on pandud muljetavaldav varustuspakett: püstol Quick Connect, 6 m kõrgsurvevoolik, pihustusvarras Vario Power (VPS), millel kerge rõhu reguleerimise võimalus (reguleerimiseks lihtsalt keerata), samuti pöörleva kitsa joaga mustuse eemaldi tõrksa mustuse jaoks ja töökindel veefilter, mis kaitseb pumpa mustuseosakeste eest.
Omadused ja tulu
TeleskoopkäepideAlumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivusVesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Vooliku hoiustamine esikattel.Vooliku saab mugavalt riputada esikattele-
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
- Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Pesuvahendi sisselaskeava
- Varustus hõlmab pesuvahendite integreeritud imemismehhanismi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Rõhk (bar)
|20 - max. 130
|Vooluhulk (l/h)
|420
|Puhastatav pind (m²/h)
|30
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,8
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|11
|Kaal, sh pakend (kg)
|15,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|348 x 308 x 520
Scope of supply
- Auto puhastuskomplekt (Car Cleaning Kit): Pöörlev pesuhari, 0,3-liitrine vahupihusti, kolm-ühes autošampoon, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 6 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
- Keskklassi autod ja universaalid
