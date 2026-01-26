Tänu vahuotsiku, pöörleva pesuharja ja autošampooniga autokomplektile Car Kit on survepesur K4 Compact Car ideaalne kasutamiseks aeg-ajalt mõõdukat määrdunud autode puhastamisel. See suure jõudlusega vesijahutusega mootoriga survepesur sobib ideaalselt kasutamiseks ka aiataradel, jalgratastel jne, puhastades need hetkega. Seade toimib muljetavaldavalt, olles samas äärmiselt kompaktne. Kaks kandesanga ja teleskoopkäepide tagavad optimaalse mobiilsuse. Seade võib kiidelda ka ruumi säästva hoiurežiimiga. Kaasa on pandud muljetavaldav varustuspakett: püstol Quick Connect, 6 m kõrgsurvevoolik, pihustusvarras Vario Power (VPS), millel kerge rõhu reguleerimise võimalus (reguleerimiseks lihtsalt keerata), samuti pöörleva kitsa joaga mustuse eemaldi tõrksa mustuse jaoks ja töökindel veefilter, mis kaitseb pumpa mustuseosakeste eest.