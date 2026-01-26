Survepesur K 7 WCM Premium
Ületamatu jõudlus: vesijahutusega mootoriga survepesur K 7 WCM Premium eemaldab terrassidelt ja sõidukitelt mustuse tõhusalt ja võimsalt. Komplekti kuulub voolikurull.
Võimas puhastus, mis avaldab teile muljet! K 7 WCM Premium on ideaalne (puhastus)partner sagedase kasutamise ja tugeva mustuse korral: oma võimsa vesijahutusega mootoriga teeb see teeradadel, terrassidel, aiatehnikal ja suurematel sõidukitel mustusele lõppu. Pindade eriti tõhusaks ja õrnaks puhastamiseks saab Vario Power pihustustoru (VPS) reguleerida lihtsa pöördega. Integreeritud voolikurull muudab kõrgsurvevooliku ära pakkimise lapsemänguks ja kõiki muid tarvikuid saab lihtsalt seadme enda juures hoida. Muude mustusepuhuri funktsioonide hulka kuulub ka pöörlev otsik, mis tagab eduka puhastamise ilma igasuguste kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Sisseehitatud veefilter kaitseb pumpa usaldusväärselt ka mustuseosakeste eest. Lisaks saab kõiki tarvikuid hoida otse seadme juures.
Omadused ja tulu
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Korpusel olev tarvikute hoidla
- Korralik ja ruumisäästlik hoiustamine: praktilise voolikurulliga on kõrgsurvevoolik optimaalselt kaitstud ja kergesti ligipääsetav.
- Voolikut, pihustustoru, päästikpüstolit ja kaablit saab hoida otse seadme juures.
Integreeritud pesuaine imemisvoolik
- Mugav ja lihtne puhastusvahendite kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid (valikuline lisavarustus) kaitsevad ja hooldavad puhastatavat pinda ning tagavad tõhusa tulemuse.
Suured rattad
- Ohutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel).
Kiirühendussüsteem
- Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Ühendusvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|22,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|369 x 394 x 946
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 10 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Vario Power Jet
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Vesijahutusega mootor
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Autod
- Haagissuvilad / matkaautod
- Mootorrattad ja rollerid
- Jalgrattad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.