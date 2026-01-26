Elektriühendus puudub? Ei ole probleemi! Kärcheri 18 V Battery platvormiga kerge ja käeshoitav akutoitel kesksurvepesur KHB 6 Battery puhastab kodus praktiliselt kõik pinnad, vajamata selleks elektriühendust. Lihtsalt ühendage voolik ja hakake koristama. Õrn lapik jugadüüs puhastab tõrksa mustuse kiiresti nii aiamööblilt, mänguasjadelt kui ka igalt poolt mujalt. Kas lillepotid on õietolmust ja mullast plekilised? Siin tuleb appi tõhus pöörddüüs, mida saab kasutada tõrksa mustuse lihtsaks eemaldamiseks. Mõlemad düüsid kuuluvad seadme komplekti.Vahetatavat akut saab kasutada kõikide Kärcheri 18 V Battery Power platvormiga akutoitel seadmetega. Tänu innovatiivsele reaalajatehnoloogiale Real Time Technology kuvatakse aku LCD-ekraanile aku olek nii töö, laadimise kui ka hoiustamise ajal. Lai lisatarvikute valik muudab survepesuri KHB 6 Battery veelgi mitmekülgsemaks. Lisatarvikutena on näiteks veel saadaval vahuotsak, pesuhari ja imemisvoolik vee võtmiseks alternatiivsetest allikatest.