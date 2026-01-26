Käeshoitav survepesur Akutoitel KHB 6
Kerge käeshoitav akutoitel kesksurvepesur kiireteks vahekoristusteks – ei nõua elektriühenduse olemasolu. Valikuliste lisatarvikutena on saadaval vahetatav 18 V aku ja akulaadija.
Elektriühendus puudub? Ei ole probleemi! Kärcheri 18 V Battery platvormiga kerge ja käeshoitav akutoitel kesksurvepesur KHB 6 Battery puhastab kodus praktiliselt kõik pinnad, vajamata selleks elektriühendust. Lihtsalt ühendage voolik ja hakake koristama. Õrn lapik jugadüüs puhastab tõrksa mustuse kiiresti nii aiamööblilt, mänguasjadelt kui ka igalt poolt mujalt. Kas lillepotid on õietolmust ja mullast plekilised? Siin tuleb appi tõhus pöörddüüs, mida saab kasutada tõrksa mustuse lihtsaks eemaldamiseks. Mõlemad düüsid kuuluvad seadme komplekti.Vahetatavat akut saab kasutada kõikide Kärcheri 18 V Battery Power platvormiga akutoitel seadmetega. Tänu innovatiivsele reaalajatehnoloogiale Real Time Technology kuvatakse aku LCD-ekraanile aku olek nii töö, laadimise kui ka hoiustamise ajal. Lai lisatarvikute valik muudab survepesuri KHB 6 Battery veelgi mitmekülgsemaks. Lisatarvikutena on näiteks veel saadaval vahuotsak, pesuhari ja imemisvoolik vee võtmiseks alternatiivsetest allikatest.
Omadused ja tulu
18 V Battery Power vahetatav akuAndmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele. Ühildub kõigi Kärcheri 18 V Battery Power aku platvormi seadmetega.
Tõhusam ja optimaalselt reguleeritud keskmine rõhkMaksimaalne rõhk 24 bar tõhusaks, mobiilseks ja lihtsaks vahepuhastuseks. Lihtsasti vahetatavad Quick Connect düüsid. Seadme komplekti kuuluvad lapik jugadüüs õrnatoimeliseks puhastuseks ja pöörddüüs tõrksama mustuse eemaldamiseks.
Kerge ja innovatiivse disainiga seadeOptimaalne liikumisvabadus ja paindlikkus puhastamisel. Käeshoitav akutoitel kesksurvepesur kiireteks vahepuhastusteks. Eraldi tellitav imivoolikuga on seadet võimalik kasutada ka siis, kui veeühendus ei ole saadaval.
Tarvikud laia valiku rakenduste jaoks
- Kasutamiseks treppidel ja väiksematel pindadel: käsihari PS 20
- MJ 24 käeshoitav mitmefunktsiooniline pihustustoru koos viie erineva otsakuga.
- Raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks: 360° pööratav ühendus käeshoitaval pihustustorul VJ 24.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Rõhk (bar)
|max. 24
|Survevahemik
|Keskmine rõhk
|Vooluhulk (l/h)
|max. 200
|Pinge (V)
|18
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|302 x 89 x 252
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
- DB 24 Dirt Blaster otsik
Seadmed
- Vee imemine
- Pihustusotsik: pikk
- Lamejoa düüs
- Integreeritud veefilter
- Seadme filter
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Lillepotid
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Prügikonteinerid
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Jalgrattad
- Aiad
- Aia mänguasjad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
