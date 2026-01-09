Kärcheri survepesur K 2 Premium Power Control saavutab veelgi paremad puhastustulemused Kärcheri rakenduse Home & Garden abil. Rakenduses saate kasutada abivalmis konsultandi abi, kes toetab kasutajaid mistahes puhastustoimingu juures praktiliste soovituste ja nippide abil. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Survepesuril on kõrgsurve-pesupüstol ja 2 Quick Connect kiirühendusega pihustustoru. Surveastet saab reguleerida otse pihustustorult Click Vario Power, tänu millele on teil maksimaalne kontroll iga puhastustoimingu üle. Seadmel on ka reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide seadme mugavamaks transportimiseks ja hoiustamiseks, eemaldatav puhastusvahendi paak, mida on mugav täita, praktilised lisatarvikute hoidikud, kõrgsurve-pesupüstol ja toitejuhe. Survepesur K 2 Premium Power Control on ideaalne näiteks jalgrataste, aiatööriistade ja aiamööbli puhastamiseks.