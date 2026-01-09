Survepesur K 2 Premium Power Control
Puhastusvahendi paagiga survepesur K 2 Premium Power Control kergema mustuse eemaldamiseks. Rakenduse kaudu saab Kärcheri konsultandilt asjalikke koristusnippe.
Kärcheri survepesur K 2 Premium Power Control saavutab veelgi paremad puhastustulemused Kärcheri rakenduse Home & Garden abil. Rakenduses saate kasutada abivalmis konsultandi abi, kes toetab kasutajaid mistahes puhastustoimingu juures praktiliste soovituste ja nippide abil. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Survepesuril on kõrgsurve-pesupüstol ja 2 Quick Connect kiirühendusega pihustustoru. Surveastet saab reguleerida otse pihustustorult Click Vario Power, tänu millele on teil maksimaalne kontroll iga puhastustoimingu üle. Seadmel on ka reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide seadme mugavamaks transportimiseks ja hoiustamiseks, eemaldatav puhastusvahendi paak, mida on mugav täita, praktilised lisatarvikute hoidikud, kõrgsurve-pesupüstol ja toitejuhe. Survepesur K 2 Premium Power Control on ideaalne näiteks jalgrataste, aiatööriistade ja aiamööbli puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Rakendus Home & GardenKärcheri rakendus Home & Garden muudab teid puhastuseksperdiks. Kärcheri asjatundlikkus aitab teils saavutada ideaalsed puhastustulemused. Mugav ja kõikehõlmav teenus: kogu info seadme, selle kasutamise ja Kärcheri teenuseportaali kohta.
Kiirühendusega Quick Connect varustatud pesupüstol ja pihustustoruLihtsalt sisestage ja keerake – saadaval on kaks erinevat pihustustoru. Surve optimaalne seadistamine: valikus on 3 surveastet ja puhastusvahendi režiim. Lihtne kontrollida: sümbolid pihustustorudel tähistavad seadistusi.
Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepideMugava tõmbekõrguse saavutamiseks. Täielikult sissetõmmatav — tagab optimaalse hoiustamise.
Puhta paagi lahendus
- Puhas ja mugav: puhastusvahendi paaki saab täitmiseks eemaldada.
- Praktiline pesuaine paak lihtsustab puhastusvahendite lisamist.
- Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toitepinge (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Veevoolu hulk (l/h)
|max. 360
|Puhastatav pind (m²/h)
|20
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Võimsusklass (kW)
|1,4
|Toitejuhe (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Kõrgsurve pesupüstol: G 120 Q
- Pihustustoru Vario Power Jet
- Klikk-ühendusega pesutoru Vario Power
- Pesutoru
- Kõrgsurvevoolik: 7 m
- A 3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Quick Connect kiirühendusega seade
- Puhastusaine kasutamine: Paak
- Teleskoopkäepide
- Integreeritud veefilter
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.