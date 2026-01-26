K 4 WCM avaldab muljet võimsa vesijahutusega mootoriga, mida iseloomustab pikk eluiga. 6 meetri pikkuse kõrgsurvevoolikuga survepesur on ehitatud aeg-ajalt kasutamiseks ja mõõduka mustuse jaoks. Tänu Vario Power pihustustorule (VPS) ja mustusepritsile saab terrasse, aiamööblit ja sõidukeid puhastada vastavalt vajadusele. Veesurvet saab täpselt reguleerida vastavalt konkreetsele puhastatavale objektile, keerates lihtsalt VPS-i. Veelgi enam, pöörleva otsaga mustuseprits tagab eduka puhastamise ilma igasuguste kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Kõiki tarvikuid saab hoida otse seadmes. Sisseehitatud veefilter kaitseb kindlalt pumpa mustuseosakeste eest.