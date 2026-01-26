Survepesur K 4 WCM

Võimas puhastus: Vesijahutusega mootoriga K 4 WCM sobib suurepäraselt sõidukitelt, aedadelt või jalgratastelt mõõduka mustuse eemaldamiseks.

K 4 WCM avaldab muljet võimsa vesijahutusega mootoriga, mida iseloomustab pikk eluiga. 6 meetri pikkuse kõrgsurvevoolikuga survepesur on ehitatud aeg-ajalt kasutamiseks ja mõõduka mustuse jaoks. Tänu Vario Power pihustustorule (VPS) ja mustusepritsile saab terrasse, aiamööblit ja sõidukeid puhastada vastavalt vajadusele. Veesurvet saab täpselt reguleerida vastavalt konkreetsele puhastatavale objektile, keerates lihtsalt VPS-i. Veelgi enam, pöörleva otsaga mustuseprits tagab eduka puhastamise ilma igasuguste kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Kõiki tarvikuid saab hoida otse seadmes. Sisseehitatud veefilter kaitseb kindlalt pumpa mustuseosakeste eest.

Omadused ja tulu
Survepesur K 4 WCM: Silmapaistev jõudlus
Silmapaistev jõudlus
Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Survepesur K 4 WCM: Integreeritud pesuaine imemisvoolik
Integreeritud pesuaine imemisvoolik
Pesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Survepesur K 4 WCM: Puhas ja korras
Puhas ja korras
Voolikut, pihustustoru, päästikpüstolit ja kaablit saab hoida otse seadme juures.
Kiirühendussüsteem
  • Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Vooluhulk (l/h) max. 420
Puhastatav pind (m²/h) 30
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 1,8
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 11,5
Kaal, sh pakend (kg) 14,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 369 x 329 x 901

Scope of supply

  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 6 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Vesijahutusega mootor
  • Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
  • Välistrepid
  • Koduaia ümbruse alad
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Keskklassi autod ja universaalid
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Jalgrattad
