Õrnade pindade tõhus ja põhjalik puhastamine pole kunagi varem olnud nii lihtne, kiire või säästev. Tarvik eco!Booster tagab sama ressursikulu juures 50 protsenti suurema puhastustõhususe ja 50 protsenti suurema vee- ja energiatõhususe kui lapik joaotsik. See võimaldab väga põhjalikku ja kiiret puhastamist, säästes samas aega, vett ja energiat. Tänu väga ühtlasele eemaldamisele eemaldatakse mustus väga tõhusalt ja isegi õrnu materjale, nt värvitud pindu või puitpindu, saab puhastada muretult. Kui tarvik pihustusvardalt eemaldada, saab tõrksat mustust eemaldada lähemalt. Tarvik eco!Booster 130 sobib kõigile Kärcheri klassi K 4 survepesuritele.