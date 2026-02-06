K 4 Comfort Premium on võimas survepesur keskmise mustuse eemaldamiseks kodus ja autol. Vesijahutusega mootor ja voolikurull pakuvad püsivat jõudlust ja paindlikkust. G 180 Q COMFORT!Hold püstol vähendab hoidmissurvet 50%. 4-ühes Multi Jet toru võimaldab valida nelja režiimi vahel. Sisaldab Veranda komplekti PS 30 hari-surveotsikuga, mis eemaldab mustuse erinevatelt pindadelt, ning 1 l puidupuhastusvahendit. 2-ühes puhastusvahendi kontseptsioon tagab optimaalse tulemuse. Tarvikud on hoiustatavad seadmel, transport on tänu teleskoopkäepidemele ja ratastele lihtne. Rakendus pakub abi ja nippe.