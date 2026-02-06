K 4 Comfort Premium Car & Home on võimas survepesur keskmise mustuse eemaldamiseks. Vesijahutusega mootor ja voolikurull tagavad püsiva jõudluse ja paindlikkuse. G 180 Q COMFORT!Hold püstol vähendab hoidmissurvet poole võrra. 4-ühes Multi Jet toru pakub nelja pihustusmustrit. Komplektis on kodukomplekt pinnapuhastiga T 5 ja 1 l fassaadipuhastusvahendit ning autokomplekt vahetatava otsikuga pesuharja ja 1 l autošampooniga. 2-ühes puhastusvahendi süsteem on mugav ja täpne. Tarvikuid saab hoida seadmel, transporti hõlbustavad teleskoopkäepide ja rattad. Rakendus pakub kasulikke nõuandeid. Komplektis on 1 l puhastusvahendit.