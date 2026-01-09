Survepesur K 4 Compact
Lihtne transportida ja hoiustada: K 4 Compact puhasti mõõduka mustuse aeg-ajaliseks eemaldamiseks. Puhasti on varustatud teleskoopkäepidemega ja vesijahutusega mootoriga. Puhastamiskiirus 30 m²/h.
Paigutage auto pakiruumi või riiulile; tänu oma kompaktsetele mõõtmetele mahub K 4 Compact survepesur ilma probleemideta igale poole. Seade on kasutamisel ka äärmiselt praktiline: paindlik K 4 Compact survepesurit saab kasutada nii horisontaalselt, kui ka vertikaalselt, seda on lihtne transportida ja hoiustada ja see tagab täisvõimsusel survepesu. Lisaks selle tagab reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide mugava tõmbekõrguse. Täiendav lisavarustus: Kaks kandekäepidet, Quick Connect kiirühendusega pesupüstol, 6 m kõrgsurvevoolik, Vario Power pihustustoru (VPS), turbotsik ja veefilter. Kõrgsurvevoolikut ja toitejuhet saab praktiliselt hoida esikattel. K 4 Compact survepesur koos oma vesijahutusega mootoriga ja puhastuskiirusega 30 m²/h sobib ideaalselt mõõduka mustuse (väikeautod, aiaväravad, jalgrattad jne) aeg-ajaliseks eemaldamiseks.
Omadused ja tulu
TeleskoopkäepideAlumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivusVesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ning võimsusega.
Vooliku hoiustamine esikattel.Vooliku saab mugavalt riputada esikattele-
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
- Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Pesuvahendi sisselaskeava
- Varustus hõlmab pesuvahendite integreeritud imemismehhanismi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toitepinge (V/Hz)
|230 / 50
|Rõhk (bar)
|20 - max. 130
|Veevoolu hulk (l/h)
|420
|Puhastatav pind (m²/h)
|30
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Võimsusklass (kW)
|1,8
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|11
|Kaal, sh pakend (kg)
|13,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|348 x 308 x 520
Scope of supply
- Kõrgsurve pesupüstol: G 180 Q
- Pihustustoru Vario Power Jet
- Pesutoru
- Kõrgsurvevoolik: 6 m
- A 3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Quick Connect kiirühendusega seade
- Puhastusaine kasutamine: Imemisvoolik
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
