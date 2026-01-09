Paigutage auto pakiruumi või riiulile; tänu oma kompaktsetele mõõtmetele mahub K 4 Compact survepesur ilma probleemideta igale poole. Seade on kasutamisel ka äärmiselt praktiline: paindlik K 4 Compact survepesurit saab kasutada nii horisontaalselt, kui ka vertikaalselt, seda on lihtne transportida ja hoiustada ja see tagab täisvõimsusel survepesu. Lisaks selle tagab reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide mugava tõmbekõrguse. Täiendav lisavarustus: Kaks kandekäepidet, Quick Connect kiirühendusega pesupüstol, 6 m kõrgsurvevoolik, Vario Power pihustustoru (VPS), turbotsik ja veefilter. Kõrgsurvevoolikut ja toitejuhet saab praktiliselt hoida esikattel. K 4 Compact survepesur koos oma vesijahutusega mootoriga ja puhastuskiirusega 30 m²/h sobib ideaalselt mõõduka mustuse (väikeautod, aiaväravad, jalgrattad jne) aeg-ajaliseks eemaldamiseks.