Survepesur K 4 Compact

Lihtne transportida ja hoiustada: K 4 Compact puhasti mõõduka mustuse aeg-ajaliseks eemaldamiseks. Puhasti on varustatud teleskoopkäepidemega ja vesijahutusega mootoriga. Puhastamiskiirus 30 m²/h.

Paigutage auto pakiruumi või riiulile; tänu oma kompaktsetele mõõtmetele mahub K 4 Compact survepesur ilma probleemideta igale poole. Seade on kasutamisel ka äärmiselt praktiline: paindlik K 4 Compact survepesurit saab kasutada nii horisontaalselt, kui ka vertikaalselt, seda on lihtne transportida ja hoiustada ja see tagab täisvõimsusel survepesu. Lisaks selle tagab reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide mugava tõmbekõrguse. Täiendav lisavarustus: Kaks kandekäepidet, Quick Connect kiirühendusega pesupüstol, 6 m kõrgsurvevoolik, Vario Power pihustustoru (VPS), turbotsik ja veefilter. Kõrgsurvevoolikut ja toitejuhet saab praktiliselt hoida esikattel. K 4 Compact survepesur koos oma vesijahutusega mootoriga ja puhastuskiirusega 30 m²/h sobib ideaalselt mõõduka mustuse (väikeautod, aiaväravad, jalgrattad jne) aeg-ajaliseks eemaldamiseks.

Omadused ja tulu
Survepesur K 4 Compact: Teleskoopkäepide
Teleskoopkäepide
Alumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Survepesur K 4 Compact: Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivus
Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivus
Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ning võimsusega.
Survepesur K 4 Compact: Vooliku hoiustamine esikattel.
Vooliku hoiustamine esikattel.
Vooliku saab mugavalt riputada esikattele-
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
  • Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Pesuvahendi sisselaskeava
  • Varustus hõlmab pesuvahendite integreeritud imemismehhanismi.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Toitepinge (V/Hz) 230 / 50
Rõhk (bar) 20 - max. 130
Veevoolu hulk (l/h) 420
Puhastatav pind (m²/h) 30
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Võimsusklass (kW) 1,8
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 11
Kaal, sh pakend (kg) 13,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 348 x 308 x 520

Scope of supply

  • Kõrgsurve pesupüstol: G 180 Q
  • Pihustustoru Vario Power Jet
  • Pesutoru
  • Kõrgsurvevoolik: 6 m
  • A 3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Quick Connect kiirühendusega seade
  • Puhastusaine kasutamine: Imemisvoolik
  • Teleskoopkäepide
  • Vesijahutusega mootor
  • Integreeritud veefilter
Survepesur K 4 Compact
Survepesur K 4 Compact
Survepesur K 4 Compact
Survepesur K 4 Compact
Videos
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.