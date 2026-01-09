Survepesuri K 4 Premium Power Control abil saab iga pinna õige survega ära puhastada. Õige surve leidmiseks saab kasutaja abi Kärcheri rakenduse Home & Garden konsultandilt, kes annab kasutajale soovitusi mistahes puhastustoimingute ja puhastatavate objektide osas – ikka selleks, et tagada ideaalsed puhastustulemused. Lisaks konsultatsiooniteenusele saab rakenduses näha toodete koostejuhised, hooldus- ja puhastusjuhised ja kasutada Kärcheri teenindusportaali. Survetaseme reguleerimine on äärmiselt lihtne, kuna seda saab pihustustoru keerates hõlpsasti muuta ja selle olekut kontrollida pesupüstolilt G 160 Q Power Control. Tänu mugavale voolikurullile on survepesuri kasutamine äärmiselt lihtne. Komplekti kuulub kodupuhastuskomplektiga Home Kit koos pinnapuhastiga T 5 Surface Cleaner ja 1-liitrise kivipindade puhastusvahendiga Stone Cleaner, et tagada kõikide suuremate pindade pritsmevaba puhastus. Survepesuril K 4 Power Control on ka Kärcheri pesuvahendisüsteem Plug ’n’ Clean, mis võimaldab hõlpsasti pihustada pesuvahendit, teleskoopkäepide, mis tagab seadme lihtsa transpordi, ning parkimisasend ja kohe käepärast olevad lisatarvikud.