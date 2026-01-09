Survepesur K 4 Premium Power Control Home
Survepesur K 4 Premium Power Control koos pesupüstoli G 160 Q Power Control, pihustustoru ja voolikurulliga. Rakenduse konsultatsioonitugi Kärcheri rakenduses Home & Garden. Koos kodupuhastuskomplektiga Home Kit.
Survepesuri K 4 Premium Power Control abil saab iga pinna õige survega ära puhastada. Õige surve leidmiseks saab kasutaja abi Kärcheri rakenduse Home & Garden konsultandilt, kes annab kasutajale soovitusi mistahes puhastustoimingute ja puhastatavate objektide osas – ikka selleks, et tagada ideaalsed puhastustulemused. Lisaks konsultatsiooniteenusele saab rakenduses näha toodete koostejuhised, hooldus- ja puhastusjuhised ja kasutada Kärcheri teenindusportaali. Survetaseme reguleerimine on äärmiselt lihtne, kuna seda saab pihustustoru keerates hõlpsasti muuta ja selle olekut kontrollida pesupüstolilt G 160 Q Power Control. Tänu mugavale voolikurullile on survepesuri kasutamine äärmiselt lihtne. Komplekti kuulub kodupuhastuskomplektiga Home Kit koos pinnapuhastiga T 5 Surface Cleaner ja 1-liitrise kivipindade puhastusvahendiga Stone Cleaner, et tagada kõikide suuremate pindade pritsmevaba puhastus. Survepesuril K 4 Power Control on ka Kärcheri pesuvahendisüsteem Plug ’n’ Clean, mis võimaldab hõlpsasti pihustada pesuvahendit, teleskoopkäepide, mis tagab seadme lihtsa transpordi, ning parkimisasend ja kohe käepärast olevad lisatarvikud.
Omadused ja tulu
Rakendus Home & GardenKärcheri rakendus Home & Garden muudab teid puhastuseksperdiks. Kärcheri asjatundlikkus aitab teils saavutada ideaalsed puhastustulemused. Mugav ja kõikehõlmav teenus: kogu info seadme, selle kasutamise ja Kärcheri teenuseportaali kohta.
Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudegaOptimaalne seadistus igale pinnale. 3 surveastet ja üks puhastusvahendi režiim. Täielik kontroll: manuaalne ekraan näitab valitud seadistusi. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
Voolikurull seadme mugavaks kasutamiseksKõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud, ilma et see väga palju ruumi võtaks. Mugav töötamine: tänu vooliku lihtsale kokku ja lahti kerimisele on see alati käepärast ja kasutusvalmis. Madal raskuskese võimaldab seadme turvaliselt paigutada isegi kaldus pindadele.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
- Innovatiivne kinnitustarvik Kärcheri puhastusvahendite pudelitele.
- Puhastusvahendite kiire, lihtne ja mugav pinnale kandmine survepesuri abil.
- Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toitepinge (V/Hz)
|230 / 50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Veevoolu hulk (l/h)
|max. 420
|Puhastatav pind (m²/h)
|30
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Võimsusklass (kW)
|1,8
|Toitejuhe (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12
|Kaal, sh pakend (kg)
|18
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|414 x 306 x 588
Scope of supply
- Kodupuhastuskomplekt: Pinnapuhasti T 5, kivi- ja fassaadipuhastusvahend kolm-ühes, 1 l
- Kõrgsurve pesupüstol: G 160 Q Power Control
- Pihustustoru Vario Power Jet
- Pesutoru
- Kõrgsurvevoolik: 8 m
- A 3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud salvestusvõrk
- Quick Connect kiirühendusega seade
- Puhastusaine kasutamine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -tarvikud
- Aia/terrassi/rõdu mööbel
- 18 V + 18 V = 36 V võimsus
- Mootorrattad ja motorollerid
- Väikesed autod
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
