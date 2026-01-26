Survepesur K 4 WCM Plus

Vesijahutusega mootoriga K 4 WCM Premium sobib suurepäraselt mõõduka mustuse eemaldamiseks terrassidelt, aiamööblilt ja sõidukitelt. Komplekti kuulub ka voolikurull.

K 4 WCM Premium avaldab muljet võimsa vesijahutusega mootoriga, mida iseloomustab pikk eluiga. 6 meetri pikkuse kõrgsurvevoolikuga survepesur on ehitatud aeg-ajalt kasutamiseks ja mõõduka mustuse jaoks. Tänu Vario Power pihustustorule (VPS) ja mustusepritsile saab terrasse, aiamööblit ja sõidukeid vastavalt vajadusele puhastada. Veesurvet saab reguleerida vastavalt konkreetsele puhastatavale objektile, keerates lihtsalt VPS-i. Lisaks tagab pöörleva otsaga mustuseprits eduka puhastamise ilma kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Integreeritud voolikurulliga on kõrgsurvevooliku hoiustamine lihtne ning kõiki muid tarvikuid saab samuti hoiustada seadme juures. Sisseehitatud veefilter kaitseb kindlalt pumpa mustuseosakeste eest.

Omadused ja tulu
Silmapaistev jõudlus
Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Voolikurull praktiliseks käsitsemiseks
Korralik ja ruumisäästlik hoiustamine: praktilise voolikurulliga on kõrgsurvevoolik optimaalselt kaitstud ja kergesti ligipääsetav. Hoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Survepesur K 4 WCM Plus: Integreeritud pesuaine imemisvoolik
Integreeritud pesuaine imemisvoolik
Pesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Kiirühendussüsteem
  • Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Vooluhulk (l/h) max. 420
Puhastatav pind (m²/h) 30
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 1,8
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 12
Kaal, sh pakend (kg) 16,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 369 x 389 x 901

Scope of supply

  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 6 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Vesijahutusega mootor
  • Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
  • Välistrepid
  • Koduaia ümbruse alad
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Keskklassi autod ja universaalid
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Jalgrattad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
