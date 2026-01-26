Survepesur K 4 Comfort Premium
Survepesur K 4 Comfort Premium, mille jõudlus on 30 m²/h, on varustatud PremiumFlex vooliku, voolikurulli ja vesijahutusega mootoriga ning sobib ideaalselt kodu ja auto puhastamiseks.
K 4 Comfort Premium on võimas ja mugav survepesur keskmise mustuse eemaldamiseks kodus ja autol. Vesijahutusega mootor tagab püsiva jõudluse ja voolikurull koos PremiumFlex voolikuga pakub maksimaalset paindlikkust. G 180 50 Q COMFORT!Hold pesupüstol vähendab hoidmissurvet kuni 50%, mis teeb töötamise väsimatuks. Tänu Quick Connect süsteemile on vooliku ühendamine lihtne. 4-ühes Multi Jet toru koondab neli pihustusrežiimi ühte seadmesse. 2-ühes süsteem tagab puhastusvahendi täpse pealekandmise. Tarvikud ja kaablid on hoiustatavad seadmel. Teleskoopkäepide ja rattad muudavad seadme mobiilseks. Kärcheri rakendus pakub rakendusnõustajat ja kasulikke näpunäiteid. Komplektis on 1 l puhastusvahendit.
Omadused ja tulu
Nutikas seadme kontseptsioonSeadme disain sisaldab organiseeritud kaabli- ja vooliku sisse- ning väljavõtteid. See tagab liikumisvabaduse ja tööruumi ning muudab voolikute ja kaablite käsitsemise lihtsamaks. Seadme õige paigutus nii, et vooliku- ja kaabliühendused on suunatud toite- ja veeallika poole, muudab puhastamise palju mugavamaks.
Mugav pesupüstol COMFORT!Hold funktsiooni ja Quick Connect ühendusegaCOMFORT!Hold vähendab märgatavalt hoidmisel tekkivat survet. Eriti kasulik pikaajalisel kasutamisel ja suurte pindade puhastamisel. Quick Connect kiirühendus kõrgsurvevooliku lihtsaks ühendamiseks.
4-ühes Multi Jet pihustustoruPalju puhastusvõimalusi tänu neljale erinevale düüsile ühes pihustustorus. Mugavuse suurendamiseks puudub vajadus pihustustoru vahetada. Pihustusmustri muutmiseks keerake lihtsalt pihustustoru otsikut.
2-ühes puhastusvahendi süsteem
- Uuenduslik puhastusvahendi kontseptsioon tagab maksimaalse paindlikkuse ja optimaalse doseerimise igaks puhastustööks.
- Puhastusvahendit saab peale kanda seadme ja Multi Jet düüsi kaudu või tihedama vahu saamiseks vahudüüsi kaudu koos vahendi doseerimisega.
- Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
- Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
- Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
- Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
- Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
- Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Ergonoomiline transportimine
- Lukustusmehhanismiga teleskoopkäepide võimaldab seadet lihtsalt, mugavalt ja ergonoomiliselt transportida.
- Pehme pinnaga rattad võimaldavad seadet liigutada kergelt ja vaevata.
- Kandesang võimaldab seadet tõsta lihtsalt ja ergonoomiliselt.
Home & Garden rakendus
- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
- Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
- Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Jätkusuutlikkuse omadused
- Valmistatud 20% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
- Kuni 80% väiksem veetarbimine võrreldes tavalise aiavoolikuga.²⁾
- Pakend on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk ( /bar/MPa)
|20 / max. 130 / 2 - 13
|Vooluhulk (l/h)
|max. 420
|Puhastatav pind (m²/h)
|30
|sisendtemperatuur (°C)
|40
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,8
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|17,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud. / ²⁾ Sisesed katsetingimused: survepesuri vooluhulk on 40% aiavooliku omast, samas lüheneb puhastusaeg poole võrra. Vooluhulk ning tegelik vee- ja ajasääst varieeruvad sõltuvalt seadme klassist, määrdumisastmest ja asukohast.
Scope of supply
- Pesuaine: Universaalne puhastusvahend RM 626, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-ühes Multi Jet
- Kõrgsurvevoolik: 8 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Pesupüstoli hoidmissurve vähendamine
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: 2-ühes puhastusvahendi süsteem
- Puhastusvahendi reguleerimine vahuotsiku kasutamisel
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Kaablikonks
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Pehme pinnaga rattad
Kasutusvaldkonnad
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
