K 4 Comfort Premium on võimas ja mugav survepesur keskmise mustuse eemaldamiseks kodus ja autol. Vesijahutusega mootor tagab püsiva jõudluse ja voolikurull koos PremiumFlex voolikuga pakub maksimaalset paindlikkust. G 180 50 Q COMFORT!Hold pesupüstol vähendab hoidmissurvet kuni 50%, mis teeb töötamise väsimatuks. Tänu Quick Connect süsteemile on vooliku ühendamine lihtne. 4-ühes Multi Jet toru koondab neli pihustusrežiimi ühte seadmesse. 2-ühes süsteem tagab puhastusvahendi täpse pealekandmise. Tarvikud ja kaablid on hoiustatavad seadmel. Teleskoopkäepide ja rattad muudavad seadme mobiilseks. Kärcheri rakendus pakub rakendusnõustajat ja kasulikke näpunäiteid. Komplektis on 1 l puhastusvahendit.