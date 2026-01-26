Survepesuriga K 4 Power Control Flex Home on uskumatult lihtne puhastada iga pind õige rõhuga. Ja tänu Kärcher Home & Garden mobiilirakendusele on õige surve leidmine samuti väga lihtne. Rakendusse integreeritud konsultant toetab kasutajaid praktiliste näpunäidetega igas puhastusolukorras ja puhastusülesandes – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Maksimaalse kontrolli saavutamiseks saab rõhu taset hõlpsasti reguleerida pihustustoru keerates või kontrollida G 160 Q Power Control pesupüstolil. K 4 Power Control Flex avaldab muljet ka Kärcheri Plug 'n' Clean pesuainesüsteemiga, mis muudab pesuvahendi vahetamise lihtsaks, PremiumFlexi kõrgsurvevooliku lisamugavuse, teleskoopkäepideme lihtsaks transportimiseks, kiirühenduse süsteemiga, mis säästab aega ja vaeva, klõpsates kõrgsurvevooliku seadmesse sisse ja välja. Kodukomplekt tagab kodus suuremate alade pritsmevaba puhastamise ning kaasas on T 5 pinnapesur ning 1 liiter kivi- ja fassaadipuhastusvahendit.