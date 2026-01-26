Survepesuriga K 4 Premium Power Control Flex Home saab iga pinda puhastada õige rõhuga. Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusse integreeritud konsultant aitab kasutajal leida õige surve, pakkudes praktilisi näpunäiteid iga koristusolukorra ja puhastusülesande kohta – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Maksimaalse kontrolli saavutamiseks saab rõhu taset hõlpsasti reguleerida pihustustoru keerates või kontrollida G 160 Q Power Control pesupüstolil. Üldine käsitsemine on tänu mugavale voolikurullile väga lihtne. Sisaldab kodukomplekti T 5 pinnapesuriga ning 1 liitrit kivi- ja fassaadipuhastusvahendit suuremate alade pritsmevabaks puhastamiseks. Muude K 4 Premium Power Control Flexi varustusdetailide hulka kuuluvad Kärcher Plug 'n' Clean pesuainesüsteem pesuvahendi lihtsaks vahetamiseks, PremiumFlexi kõrgsurvevoolik lisamugavuse tagamiseks, teleskoopkäepide lihtsaks transportimiseks, Quick Connect süsteem, mis säästab aega ja vaeva, klõpsates kõrgsurvevoolikul seadmesse sisse ja välja.