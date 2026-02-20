Survepesur K 4 Comfort Premium Car

Survepesur K 4 Comfort Premium Car, mille jõudlus on 30 m²/h, vesijahutusega mootori, PremiumFlex vooliku ja voolikurulliga, sobib ideaalselt koju ja autole. Komplektis auto puhastuskomplekt.

K 4 Comfort Premium Car on võimas ja mugav survepesur keskmise mustuse eemaldamiseks. Sisaldab autokomplekti koos pöörleva pesuharja ja 1 l autošampooniga. Vesijahutusega mootor tagab püsiva jõudluse ja voolikurull paindlikkuse. G 180 Q COMFORT!Hold püstol vähendab hoidmissurvet kuni 50%, mis teeb töötamise väsimatuks. Quick Connect võimaldab voolikut kiirelt ühendada. 4-ühes Multi Jet toru pakub nelja pihustusmustrit. 2-ühes puhastusvahendi süsteem on mugav ja tõhus. Tarvikud on hoiustatavad seadmel. Teleskoopkäepide ja rattad teevad seadme kergelt liigutatavaks. Rakendusest leiab nõuandeid ja nippe. Komplektis on 1 l puhastusvahendit.

Omadused ja tulu
Nutikas seadme kontseptsioon
  • Seadme disain sisaldab organiseeritud kaabli- ja vooliku sisse- ning väljavõtteid. See tagab liikumisvabaduse ja tööruumi ning muudab voolikute ja kaablite käsitsemise lihtsamaks.
  • Seadme õige paigutus nii, et vooliku- ja kaabliühendused on suunatud toite- ja veeallika poole, muudab puhastamise palju mugavamaks.
Mugav pesupüstol COMFORT!Hold funktsiooni ja Quick Connect ühendusega
  • COMFORT!Hold vähendab märgatavalt hoidmisel tekkivat survet. Eriti kasulik pikaajalisel kasutamisel ja suurte pindade puhastamisel.
  • Quick Connect kiirühendus kõrgsurvevooliku lihtsaks ühendamiseks.
4-ühes Multi Jet pihustustoru
  • Palju puhastusvõimalusi tänu neljale erinevale düüsile ühes pihustustorus.
  • Mugavuse suurendamiseks puudub vajadus pihustustoru vahetada. Pihustusmustri muutmiseks keerake lihtsalt pihustustoru otsikut.
2Way!Wash™ puhastusvahendi kontseptsioon
  • Uuenduslik puhastusvahendi kontseptsioon tagab maksimaalse paindlikkuse ja optimaalse doseerimise igaks puhastustööks.
  • Puhastusvahendit saab peale kanda seadme ja Multi Jet düüsi kaudu või tihedama vahu saamiseks vahudüüsi kaudu koos vahendi doseerimisega.
  • Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
  • Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
  • Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
  • Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
  • Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
  • Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
  • Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Ergonoomiline transportimine
  • Lukustusmehhanismiga teleskoopkäepide võimaldab seadet lihtsalt, mugavalt ja ergonoomiliselt transportida.
  • Pehme pinnaga rattad võimaldavad seadet liigutada kergelt ja vaevata.
  • Kandesang võimaldab seadet tõsta lihtsalt ja ergonoomiliselt.
Home & Garden rakendus
  • Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
  • Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
  • Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Jätkusuutlikkuse omadused
  • Valmistatud 20% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
  • Kuni 80% väiksem veetarbimine võrreldes tavalise aiavoolikuga.²⁾
  • Pakend on valmistatud vähemalt 80% ringlussevõetud paberist.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk ( /bar/MPa) 20 / max. 130 / 2 - 13
Vooluhulk (l/h) max. 420
Puhastatav pind (m²/h) 30
sisendtemperatuur (°C) 40
Nimisisendvõimsus (kW) 1,8
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 12,4
Kaal, sh pakend (kg) 19,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Ainult toode, kõik plastikus osa v.a tarvikud. / ²⁾ Sisesed katsetingimused: survepesuri vooluhulk on 40% aiavooliku omast, samas lüheneb puhastusaeg poole võrra. Vooluhulk ning tegelik vee- ja ajasääst varieeruvad sõltuvalt seadme klassist, määrdumisastmest ja asukohast.

Scope of supply

  • Auto puhastuskomplekt (Car Cleaning Kit): K 4: pöörlev pesuhari, vahetatav Car & Bike otsik, autošampoon 3-ühes, 1 l
  • Pesuaine: Universaalne puhastusvahend RM 626, 1 l
  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-ühes Multi Jet
  • Kõrgsurvevoolik: 8 m, PremiumFlex
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Pesupüstoli hoidmissurve vähendamine
  • Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: 2Way!Wash™ puhastusvahendi kontseptsioon
  • Puhastusvahendi reguleerimine vahuotsiku kasutamisel
  • Teleskoopkäepide
  • Vesijahutusega mootor
  • Integreeritud veefilter
  • Kaablikonks
  • Tarvikute hoiustamine seadmel
  • Pehme pinnaga rattad
Survepesur K 4 Comfort Premium Car
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Koduaia ümbruse alad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Väikeautod
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
