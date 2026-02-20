K 4 Comfort Premium Car on võimas ja mugav survepesur keskmise mustuse eemaldamiseks. Sisaldab autokomplekti koos pöörleva pesuharja ja 1 l autošampooniga. Vesijahutusega mootor tagab püsiva jõudluse ja voolikurull paindlikkuse. G 180 Q COMFORT!Hold püstol vähendab hoidmissurvet kuni 50%, mis teeb töötamise väsimatuks. Quick Connect võimaldab voolikut kiirelt ühendada. 4-ühes Multi Jet toru pakub nelja pihustusmustrit. 2-ühes puhastusvahendi süsteem on mugav ja tõhus. Tarvikud on hoiustatavad seadmel. Teleskoopkäepide ja rattad teevad seadme kergelt liigutatavaks. Rakendusest leiab nõuandeid ja nippe. Komplektis on 1 l puhastusvahendit.