Survepesur K 4 Compact Home aeg-ajaliseks kasutamiseks keskmiselt määrdunud pindade puhastamiseks: lihtne hoiustada ja transportida. Seadmega on kaasas kodupuhastuskomplekt Home Kit, kuhu kuulub pinnapuhasti T 5 Surface Cleaner ning kivi- ja fassaadide puhastusvahend.
Hoiustage kas auto pakiruumis või riiulis – tänu oma kompaktsetele mõõtmetele mahub survepesur K 4 Compact kõikjale. Tegemist on äärmiselt praktilise seadmega: mitmekülgset survepesurit K 4 Compact saab kasutada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, seda on lihtne transportida ja hoiustada ning see tagab suure survepesuri jõudluse. Lisaks tagab seadme reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide seadme mugava tõmbamiskõrguse. Seadmel on ka kaks kandesanga, Quick Connect kiirühendusega pesupüstol, 6 m kõrgsurvevoolik, Vario Power pihustustoru, pöörleva joaga pesutoru ja veefilter. Kõrgsurvevooliku ja toitejuhtme saab praktilisel viisil seadme esipaneelil hoiustada. Oma vesijahutusega mootori ja 30 m²/h jõudlusega sobib survepesur K 4 Compact ideaalselt keskmiselt määrdunud esemete aeg-ajaliseks puhastamiseks (nt väikeautod, aiad, jalgrattad jne). Kodupuhastuskomplekt Home Kit sisaldab pinnapuhastit T 5 Surface Cleaner, mille abil saab kõik kodus asuvad suuremad pinnad tõhusalt ja pritsmevabalt puhastada, ning kivi- ja fassaadipuhastusvahendit (1,0 ml).
Omadused ja tulu
TeleskoopkäepideAlumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivusVesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ning võimsusega.
Vooliku hoiustamine esikattel.Vooliku saab mugavalt riputada esikattele-
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
- Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Pesuvahendi sisselaskeava
- Varustus hõlmab pesuvahendite integreeritud imemismehhanismi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Rõhk (bar)
|20 - max. 130
|Veevoolu hulk (l/h)
|420
|Puhastatav pind (m²/h)
|30
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Võimsusklass (kW)
|1,8
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|11
|Kaal, sh pakend (kg)
|16,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|348 x 308 x 520
Scope of supply
- Kodupuhastuskomplekt: Pinnapuhasti T 5, kivi- ja fassaadipuhastusvahend kolm-ühes, 1 l
- Kõrgsurve pesupüstol: G 180 Q
- Pihustustoru Vario Power Jet
- Pesutoru
- Kõrgsurvevoolik: 6 m
- A 3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Quick Connect kiirühendusega seade
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
