Hoiustage kas auto pakiruumis või riiulis – tänu oma kompaktsetele mõõtmetele mahub survepesur K 4 Compact kõikjale. Tegemist on äärmiselt praktilise seadmega: mitmekülgset survepesurit K 4 Compact saab kasutada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt, seda on lihtne transportida ja hoiustada ning see tagab suure survepesuri jõudluse. Lisaks tagab seadme reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide seadme mugava tõmbamiskõrguse. Seadmel on ka kaks kandesanga, Quick Connect kiirühendusega pesupüstol, 6 m kõrgsurvevoolik, Vario Power pihustustoru, pöörleva joaga pesutoru ja veefilter. Kõrgsurvevooliku ja toitejuhtme saab praktilisel viisil seadme esipaneelil hoiustada. Oma vesijahutusega mootori ja 30 m²/h jõudlusega sobib survepesur K 4 Compact ideaalselt keskmiselt määrdunud esemete aeg-ajaliseks puhastamiseks (nt väikeautod, aiad, jalgrattad jne). Kodupuhastuskomplekt Home Kit sisaldab pinnapuhastit T 5 Surface Cleaner, mille abil saab kõik kodus asuvad suuremad pinnad tõhusalt ja pritsmevabalt puhastada, ning kivi- ja fassaadipuhastusvahendit (1,0 ml).