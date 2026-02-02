Survepesuriga K 4 Power Control Flex Car & Stairs on iga pinna puhastamine õige rõhuga uskumatult lihtne. Ja tänu Kärcher Home & Garden mobiilirakendusele on õige surve leidmine samuti väga lihtne. Rakendusse integreeritud konsultant toetab kasutajaid praktiliste näpunäidetega igas puhastusolukorras ja puhastusülesandes – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Maksimaalse kontrolli saavutamiseks saab rõhu taset hõlpsasti reguleerida pihustustoru keerates või kontrollida G 160 Q Power Control pesupüstolil. K 4 Power Control Flex avaldab muljet ka Kärcher Plug 'n' Clean pesuainesüsteemiga, mis võimaldab pesuvahendit vaevata vahetada, PremiumFlexi kõrgsurvevooliku lisamugavuse, teleskoopkäepideme lihtsaks transportimiseks ning parkimisasendiga hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks. Kaasas Car Cleaning Kit auto põhjalikuks puhastamiseks, mis koosneb vahudüüsist, pöörlevast pesuharjast ja 1 liitrist autošampoonist. Trepikomplekt koos PS 30 harjaga sobib ideaalselt kõigi välispindade puhastamiseks.