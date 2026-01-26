Ettevõtte 90. aastapäeva tähistav K Silent Anniversary Edition on piiratud eriväljaanne, millel on erivärvid ja -tarvikud. Uuenduslik vaikne tehnoloogia vähendab tajutavat mürataset 50 protsenti võrreldes sama klassi teiste survepesuritega. Nii saad puhastada kõrgsurvega, häirimata oma peret või naabreid. Kolm komplekti kuuluvat pihustustoru pakuvad ideaalset lahendust igaks puhastustööks. Vario Power pihustustoru abil saab survet täpselt igale pinnale reguleerida. eco!Booster sobib ideaalselt tundlikele pindadele ning tänu 50 protsenti suuremale puhastusvõimsusele võrreldes lameda joaga säästab see vett, energiat ja aega. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster tagab põhjalikud puhastustulemused tõrksa mustuse korral. Komplekti kuuluvad ka pesupüstol, kuue meetri pikkune PremiumFlex kõrgsurvevoolik, vahtpihusti, pesuhari ja 500 ml autošampoon. Kompaktset K Silent Anniversary Editionit saab hoiustada sise- või välistingimustes, ilma et see võtaks palju ruumi.