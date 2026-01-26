Survepesur K Silent Anniversary Edition
K Silent Anniversary Edition – eriti vaikne ja võimas survepesur koos eritarvikutega ettevõtte 90. aastapäeva tähistavas piiratud värvivariandis.
Ettevõtte 90. aastapäeva tähistav K Silent Anniversary Edition on piiratud eriväljaanne, millel on erivärvid ja -tarvikud. Uuenduslik vaikne tehnoloogia vähendab tajutavat mürataset 50 protsenti võrreldes sama klassi teiste survepesuritega. Nii saad puhastada kõrgsurvega, häirimata oma peret või naabreid. Kolm komplekti kuuluvat pihustustoru pakuvad ideaalset lahendust igaks puhastustööks. Vario Power pihustustoru abil saab survet täpselt igale pinnale reguleerida. eco!Booster sobib ideaalselt tundlikele pindadele ning tänu 50 protsenti suuremale puhastusvõimsusele võrreldes lameda joaga säästab see vett, energiat ja aega. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster tagab põhjalikud puhastustulemused tõrksa mustuse korral. Komplekti kuuluvad ka pesupüstol, kuue meetri pikkune PremiumFlex kõrgsurvevoolik, vahtpihusti, pesuhari ja 500 ml autošampoon. Kompaktset K Silent Anniversary Editionit saab hoiustada sise- või välistingimustes, ilma et see võtaks palju ruumi.
Omadused ja tulu
Uuenduslik vaikne tehnoloogia50% väiksem müratase võrreldes teiste sama klassi survepesuritega. Mõnusam heli võrreldes teiste sama klassi survepesuritega.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikKerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Kompaktne ja kerge seadeSaab hõlpsasti hoiustada nii siseruumides kui ka väljas. Lihtne transportida ja mugav kasutada.
Lisatarvikute mugav hoiustamine
- Voolikut, pihustustorusid ja pihustuspüstolit saab hoiustada mugavalt ja kompaktselt.
Juhtme praktiline hoiustamine
- Toitejuhtme kokku ja lahti kerimine on kiire ja lihtne.
Kiirühendussüsteem
- Kõrgsurvevoolik on kergesti ja kiiresti klõpsuga ühendatav seadmega ja pesupüstoliga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk ( /bar)
|20 / max. 130
|Vooluhulk (l/h)
|max. 420
|Puhastatav pind (m²/h)
|30
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,8
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|313 x 262 x 419
Scope of supply
- Auto puhastuskomplekt (Car Cleaning Kit): Pesuhari, autošampoon 0,5 l
- Vahuotsik: 0.3 l
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- eco!Booster
- Kõrgsurvevoolik: 6 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Integreeritud veefilter
- Kaabli hoiustamine
Kasutusvaldkonnad
- Rõdu
- Sääsevõrk
- Väikeautod
- Jalgrattad
