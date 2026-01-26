K 4 WCM Premium Home avaldab muljet võimsa vesijahutusega mootoriga, mida iseloomustab pikk eluiga. 6 meetri pikkuse kõrgsurvevoolikuga survepesur on ehitatud aeg-ajalt kasutamiseks ja mõõduka mustuse jaoks. Tänu Vario Power pihustustorule (VPS) ja mustusepritsile saab terrasse, aiamööblit ja sõidukeid vastavalt vajadusele puhastada. Veesurvet saab reguleerida vastavalt konkreetsele puhastatavale objektile, keerates lihtsalt VPS-i. Lisaks tagab pöörleva otsaga mustuseprits eduka puhastamise ilma kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Kodukomplekt sisaldab pinnapuhastusvahendit T 5 ja 1 liitrit kivi- ja fassaadipuhastusvahendit kolm-ühes. Integreeritud voolikurulliga on kõrgsurvevooliku hoiustamine lihtne ning kõiki muid tarvikuid saab samuti hoiustada seadme juures. Sisseehitatud veefilter kaitseb kindlalt pumpa mustuseosakeste eest.