Survepesur K 4 WCM Premium Home
Vesijahutusega mootoriga K 4 WCM Premium Home sobib suurepäraselt terrassidelt, aiamööblilt ja sõidukitelt mõõduka mustuse eemaldamiseks. Komplekti kuulub ka voolikurull ja kodukomplekt.
K 4 WCM Premium Home avaldab muljet võimsa vesijahutusega mootoriga, mida iseloomustab pikk eluiga. 6 meetri pikkuse kõrgsurvevoolikuga survepesur on ehitatud aeg-ajalt kasutamiseks ja mõõduka mustuse jaoks. Tänu Vario Power pihustustorule (VPS) ja mustusepritsile saab terrasse, aiamööblit ja sõidukeid vastavalt vajadusele puhastada. Veesurvet saab reguleerida vastavalt konkreetsele puhastatavale objektile, keerates lihtsalt VPS-i. Lisaks tagab pöörleva otsaga mustuseprits eduka puhastamise ilma kompromissideta isegi tõrksa mustuse korral. Kodukomplekt sisaldab pinnapuhastusvahendit T 5 ja 1 liitrit kivi- ja fassaadipuhastusvahendit kolm-ühes. Integreeritud voolikurulliga on kõrgsurvevooliku hoiustamine lihtne ning kõiki muid tarvikuid saab samuti hoiustada seadme juures. Sisseehitatud veefilter kaitseb kindlalt pumpa mustuseosakeste eest.
Omadused ja tulu
Silmapaistev jõudlusVesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Voolikurull praktiliseks käsitsemiseksKorralik ja ruumisäästlik hoiustamine: praktilise voolikurulliga on kõrgsurvevoolik optimaalselt kaitstud ja kergesti ligipääsetav. Hoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Integreeritud pesuaine imemisvoolikPesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Kiirühendussüsteem
- Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 130 / 2 - max. 13
|Vooluhulk (l/h)
|max. 420
|Puhastatav pind (m²/h)
|30
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,8
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12
|Kaal, sh pakend (kg)
|17,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|369 x 389 x 901
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 5 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 6 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Välistrepid
- Koduaia ümbruse alad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Keskklassi autod ja universaalid
- Mootorrattad ja rollerid
- Jalgrattad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.