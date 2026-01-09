Survepesur K 7 Compact

Eriti kompaktne sagedaseks kasutamiseks ja tõrksa mustuse eemaldamiseks: K 7 Compact survepesur. Hõlpsalt transporditav ja ruumisäästlikult hoiustatav Puhastusjõudlus 60 m²/h.

K 7 Compact survepesur eemaldab tõrksa mustuse pindadelt kiirusega 60 m² tunnis, tõestades oma efektiivsust nii kasutuslihtsusega, kui ka tõhususega. Tänu oma kompaktsetele mõõtudele on tervet seadet lihtne transportida ja paigutada kuhu iganes - riiulile või auto pakiruumi. Survepesuri innovaatiline vooliku hoiustamise kontseptsioon võimaldab kõrgsurvevooliku kerida pärast kasutamist ümber esikatte ja kinnitada see transportimise lihtsustamiseks elastse kummiribaga. Lisaks kuulub komplekti kaks kandesanga, reguleeritav teleskoopkäepide, Quick Connect kiirühendusega pesupüstol, 10 meetri pikkune PremiumFlex keerdumiskindel kõrgsurvevoolik, Vario Power pihustustoru (VPS), pesutoru ja veefilter. K 7 Compact survepesurit saab kasutada nii horisontaalselt või vertikaalselt ja see on ideaalne sagedaseks kasutamiseks.

Omadused ja tulu
Survepesur K 7 Compact: Nutikas vooliku hoiustamise kontseptsioon
Nutikas vooliku hoiustamise kontseptsioon
Vooliku saab seadme ümber kerida ja kummipaelaga fikseerida. Kummipaela vabastades on seade kiiresti jälle töövalmis.
Survepesur K 7 Compact: Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivus
Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivus
Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ning võimsusega.
Survepesur K 7 Compact: Teleskoopkäepide
Teleskoopkäepide
Alumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
  • Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Pesuvahendi sisselaskeava
  • Varustus hõlmab pesuvahendite integreeritud imemismehhanismi.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Toitepinge (V/Hz) 230 / 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Veevoolu hulk (l/h) max. 600
Puhastatav pind (m²/h) 60
sisendtemperatuur (°C) max. 60
Võimsusklass (kW) 3
Toitejuhe (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 16
Kaal, sh pakend (kg) 19,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 378 x 291 x 516

Scope of supply

  • Kõrgsurve pesupüstol: G 180 Q
  • Pesutoru
  • Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex keerdumiskindel
  • A 3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Pihustustoru Vario Power Jet
  • Quick Connect kiirühendusega seade
  • Puhastusaine kasutamine: Imemisvoolik
  • Teleskoopkäepide
  • Vesijahutusega mootor
  • Integreeritud veefilter
