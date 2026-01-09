K 7 Compact survepesur eemaldab tõrksa mustuse pindadelt kiirusega 60 m² tunnis, tõestades oma efektiivsust nii kasutuslihtsusega, kui ka tõhususega. Tänu oma kompaktsetele mõõtudele on tervet seadet lihtne transportida ja paigutada kuhu iganes - riiulile või auto pakiruumi. Survepesuri innovaatiline vooliku hoiustamise kontseptsioon võimaldab kõrgsurvevooliku kerida pärast kasutamist ümber esikatte ja kinnitada see transportimise lihtsustamiseks elastse kummiribaga. Lisaks kuulub komplekti kaks kandesanga, reguleeritav teleskoopkäepide, Quick Connect kiirühendusega pesupüstol, 10 meetri pikkune PremiumFlex keerdumiskindel kõrgsurvevoolik, Vario Power pihustustoru (VPS), pesutoru ja veefilter. K 7 Compact survepesurit saab kasutada nii horisontaalselt või vertikaalselt ja see on ideaalne sagedaseks kasutamiseks.