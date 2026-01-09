Survepesur K 7 Compact
Eriti kompaktne sagedaseks kasutamiseks ja tõrksa mustuse eemaldamiseks: K 7 Compact survepesur. Hõlpsalt transporditav ja ruumisäästlikult hoiustatav Puhastusjõudlus 60 m²/h.
K 7 Compact survepesur eemaldab tõrksa mustuse pindadelt kiirusega 60 m² tunnis, tõestades oma efektiivsust nii kasutuslihtsusega, kui ka tõhususega. Tänu oma kompaktsetele mõõtudele on tervet seadet lihtne transportida ja paigutada kuhu iganes - riiulile või auto pakiruumi. Survepesuri innovaatiline vooliku hoiustamise kontseptsioon võimaldab kõrgsurvevooliku kerida pärast kasutamist ümber esikatte ja kinnitada see transportimise lihtsustamiseks elastse kummiribaga. Lisaks kuulub komplekti kaks kandesanga, reguleeritav teleskoopkäepide, Quick Connect kiirühendusega pesupüstol, 10 meetri pikkune PremiumFlex keerdumiskindel kõrgsurvevoolik, Vario Power pihustustoru (VPS), pesutoru ja veefilter. K 7 Compact survepesurit saab kasutada nii horisontaalselt või vertikaalselt ja see on ideaalne sagedaseks kasutamiseks.
Omadused ja tulu
Nutikas vooliku hoiustamise kontseptsioonVooliku saab seadme ümber kerida ja kummipaelaga fikseerida. Kummipaela vabastades on seade kiiresti jälle töövalmis.
Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivusVesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ning võimsusega.
TeleskoopkäepideAlumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
- Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Pesuvahendi sisselaskeava
- Varustus hõlmab pesuvahendite integreeritud imemismehhanismi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toitepinge (V/Hz)
|230 / 50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Veevoolu hulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Võimsusklass (kW)
|3
|Toitejuhe (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|16
|Kaal, sh pakend (kg)
|19,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|378 x 291 x 516
Scope of supply
- Kõrgsurve pesupüstol: G 180 Q
- Pesutoru
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex keerdumiskindel
- A 3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Pihustustoru Vario Power Jet
- Quick Connect kiirühendusega seade
- Puhastusaine kasutamine: Imemisvoolik
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
Videos
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.