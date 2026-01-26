Survepesur K 2 Power Control Car

Konsulteerimine rakenduse vahendusel: Kärcheri survepesur K 2 Power Control näiteks jalgrataste, aiatööriistade ja aiamööbli puhastamiseks. Komplekti kuulub autopuhastuskomplekt Car Cleaning Kit.

Kärcheri rakendus Home & Garden muudab iga kasutaja puhastuseksperdiks ning tagab põhjaliku puhastuse koos Kärcheri survepesuriga K 2 Power Control. Rakenduses saate kasutada abivalmis konsultandi abi, kes toetab kasutajaid mistahes puhastustoimingu juures praktiliste soovituste ja nippide abil. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Survepesuril on kõrgsurve-pesupüstol ja kaks Quick Connect kiirühendusega pihustustoru. Surveastet saab reguleerida otse pihustustorult Click Vario Power, tänu millele on teil maksimaalne kontroll iga puhastustoimingu üle. Seadmel on ka reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide seadme mugavamaks transportimiseks ja hoiustamiseks, imivoolik puhastusvahendite hõlpsaks pinnale kandmiseks, praktiline lisatarvikute hoidik, kõrgsurve-pesupüstol ja toitejuhe ning 5-meetrine voolik. Autopuhastuskomplekt sisaldab pesuharja, mille abil saab sõidukitelt puhastada sinna tekkinud hallika kihi, ja vahuotsakut, mis tekitab pindadele hästi haakuva ja maksimaalselt mustust eemaldava vahu, ning 500 ml autošampooni.

Omadused ja tulu
Survepesur K 2 Power Control Car: Home & Garden rakendus
Home & Garden rakendus
Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Survepesur K 2 Power Control Car: Kiirühendusega Quick Connect varustatud pesupüstol ja pihustustoru
Kiirühendusega Quick Connect varustatud pesupüstol ja pihustustoru
Lihtsalt sisestage ja keerake – saadaval on kaks erinevat pihustustoru. Surve optimaalne seadistamine: valikus on 3 surveastet ja puhastusvahendi režiim. Lihtne kontrollida: sümbolid pihustustorudel tähistavad seadistusi.
Survepesur K 2 Power Control Car: Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide
Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide
Mugava tõmbekõrguse saavutamiseks. Täielikult sissetõmmatav — tagab optimaalse hoiustamise.
Integreeritud imivoolik
  • Puhastusvahendite kiire, lihtne ja mugav pinnale kandmine survepesuri abil.
  • Lihtne kasutada. Imivoolik puhastusvahendite kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Toiteallikas (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 110 / 2 - max. 11
Vooluhulk (l/h) max. 360
Puhastatav pind (m²/h) 20
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 1,4
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4
Kaal, sh pakend (kg) 6,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 246 x 280 x 586

Scope of supply

  • Auto puhastuskomplekt (Car Cleaning Kit): Pesuhari, vahuotsak, autošampoon, 0,5 l
  • Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Click Vario Power pihustustoru
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 5 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemine
  • Teleskoopkäepide
  • Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
  • Jalgrattad
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
