Survepesur K 5 FJ Home on ideaalne kaaslane regulaarsete puhastustööde jaoks, mis eemaldavad mõõduka mustuse, näiteks sõidukitel ja kinnisvara ümbritsevatel keskmise suurusega pindadel. Funktsioonide hulka kuuluvad pesupüstol, 8-meetrine kõrgsurvevoolik, Vario Power Spray düüs (VPS), pöörleva punktjoaga Dirt Blaster tõrksa mustuse eemaldamiseks ja usaldusväärne veefilter, mis kaitseb pumpa väikeste mustuseosakeste eest. Kodukomplekt tagab suuremate kodualade pritsmevaba puhastamise ning kaasas on pinnapesur T 5 ning 1 l kivi- ja fassaadipuhastusvahend. Kaasas on ka vahudüüs ja 1-liitrine autošampoon, mis tagab maksimaalse mustuse lahustamise. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hoida seadmes endas.