K 5 FJ Home sobib ideaalselt autode, teede ja muude kinnistut ümbritsevate pindade korrapäraseks puhastamiseks mõõdukast mustusest. Kaasas kodukomplekt ja vahudüüs.
Survepesur K 5 FJ Home on ideaalne kaaslane regulaarsete puhastustööde jaoks, mis eemaldavad mõõduka mustuse, näiteks sõidukitel ja kinnisvara ümbritsevatel keskmise suurusega pindadel. Funktsioonide hulka kuuluvad pesupüstol, 8-meetrine kõrgsurvevoolik, Vario Power Spray düüs (VPS), pöörleva punktjoaga Dirt Blaster tõrksa mustuse eemaldamiseks ja usaldusväärne veefilter, mis kaitseb pumpa väikeste mustuseosakeste eest. Kodukomplekt tagab suuremate kodualade pritsmevaba puhastamise ning kaasas on pinnapesur T 5 ning 1 l kivi- ja fassaadipuhastusvahend. Kaasas on ka vahudüüs ja 1-liitrine autošampoon, mis tagab maksimaalse mustuse lahustamise. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hoida seadmes endas.
Omadused ja tulu
Integreeritud pesuaine imemisvoolik
- Pesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine.
- Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Puhas ja korras
- Hoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Suured rattad
- Ohutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel).
- Lihtne manööverdada.
Kiirühendussüsteem
- Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar)
|20 - max. 145
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (W)
|2100
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|13,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|302 x 346 x 872
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 5 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Pihustustoru pikendus
- Vahuotsik: 0.3 l
- Pesuaine: Kolm-ühes autošampoon RM 610
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 8 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemine
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.