Võimas jõudlus kohtub pika elueaga: võimsa vesijahutusega mootoriga K 5 WCM Premium Home eemaldab mustuse hetkega. Teid, terrasse ja sõidukeid saab vastavalt vajadusele puhastada pihustustorudega. Vario Power pihustustoru (VPS) rõhku saab lihtsalt keerates reguleerida – eriti sihipäraseks ja pindade suhtes õrnaks puhastamiseks. Kodukomplekt sisaldab pinnapuhastusvahendit T 5 ja 1 liitrit kivi- ja fassaadipuhastusvahendit kolm-ühes. Muude mustusepuhuri suurepäraste omaduste hulka kuuluvad pöörlev otsik, integreeritud voolikurull praktiliseks hoiustamiseks otse seadme juures, samuti sisseehitatud veefilter, mis kaitseb pumpa usaldusväärselt mustuseosakeste eest.