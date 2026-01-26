Survepesur K 5 WCM Premium Home
Vesijahutusega mootori ja voolikurulliga survepesur K 5 WCM Premium Home sobib suurepäraselt teedelt, terrassidelt ja sõidukitelt mustuse eemaldamiseks. Komplekti kuulub ka Kodukomplekt.
Võimas jõudlus kohtub pika elueaga: võimsa vesijahutusega mootoriga K 5 WCM Premium Home eemaldab mustuse hetkega. Teid, terrasse ja sõidukeid saab vastavalt vajadusele puhastada pihustustorudega. Vario Power pihustustoru (VPS) rõhku saab lihtsalt keerates reguleerida – eriti sihipäraseks ja pindade suhtes õrnaks puhastamiseks. Kodukomplekt sisaldab pinnapuhastusvahendit T 5 ja 1 liitrit kivi- ja fassaadipuhastusvahendit kolm-ühes. Muude mustusepuhuri suurepäraste omaduste hulka kuuluvad pöörlev otsik, integreeritud voolikurull praktiliseks hoiustamiseks otse seadme juures, samuti sisseehitatud veefilter, mis kaitseb pumpa usaldusväärselt mustuseosakeste eest.
Omadused ja tulu
Silmapaistev jõudlusVesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Voolikurull praktiliseks käsitsemiseksKorralik ja ruumisäästlik hoiustamine: praktilise voolikurulliga on kõrgsurvevoolik optimaalselt kaitstud ja kergesti ligipääsetav. Hoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Integreeritud pesuaine imemisvoolikPesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Kiirühendussüsteem
- Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,1
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|13
|Kaal, sh pakend (kg)
|18,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|369 x 389 x 901
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 5 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 8 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Vesijahutusega mootor
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
Kasutusvaldkonnad
- Aia- ja kivimüürid
- Välistrepid
- Koduaia ümbruse alad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Keskklassi autod ja universaalid
- Mootorrattad ja rollerid
- Jalgrattad
