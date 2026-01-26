Survepesur K 5 WCM V1

Jõudlus, mis veenab: vesijahutuse ja võimsa mootoriga survepesur K 5 WCM sobib suurepäraselt teedelt, terrassidelt ja sõidukitelt mustuse eemaldamiseks.

Jõudlus, mis avaldab muljet: võimsa, kauakestva vesijahutusega mootoriga K 5 WCM eemaldab mustuse hetkega. Teed, terrassid ja sõidukid saavad pihustustorudega puhtaks hetkega. Vario Power pihustustoru rõhku saab mugavalt reguleerida lihtsalt keerates – eriti tõhusaks ja õrnaks puhastamiseks. Muude mustusepuhuri suurepäraste omaduste hulka kuuluvad pöörlev otsik ja veefilter, mis kaitseb pumpa usaldusväärselt mustuseosakeste eest.

Omadused ja tulu
Integreeritud pesuaine imemisvoolik
  • Pesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine.
  • Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Puhas ja korras
  • Voolikut, pihustustoru, päästikpüstolit ja kaablit saab hoida otse seadme juures.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
  • Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
  • Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Kiirühendussüsteem
  • Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Vooluhulk (l/h) max. 500
Puhastatav pind (m²/h) 40
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 2,1
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 12,5
Kaal, sh pakend (kg) 15,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 369 x 329 x 901

Scope of supply

  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 8 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Vesijahutusega mootor
  • Pumba materjal: Alumiinium
  • Integreeritud veefilter
  • Vee imemine
Kasutusvaldkonnad
  • Aia- ja kivimüürid
  • Välistrepid
  • Koduaia ümbruse alad
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Keskklassi autod ja universaalid
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Jalgrattad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
