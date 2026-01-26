Survepesur K 5 WCM V1
Jõudlus, mis veenab: vesijahutuse ja võimsa mootoriga survepesur K 5 WCM sobib suurepäraselt teedelt, terrassidelt ja sõidukitelt mustuse eemaldamiseks.
Jõudlus, mis avaldab muljet: võimsa, kauakestva vesijahutusega mootoriga K 5 WCM eemaldab mustuse hetkega. Teed, terrassid ja sõidukid saavad pihustustorudega puhtaks hetkega. Vario Power pihustustoru rõhku saab mugavalt reguleerida lihtsalt keerates – eriti tõhusaks ja õrnaks puhastamiseks. Muude mustusepuhuri suurepäraste omaduste hulka kuuluvad pöörlev otsik ja veefilter, mis kaitseb pumpa usaldusväärselt mustuseosakeste eest.
Omadused ja tulu
Integreeritud pesuaine imemisvoolik
- Pesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine.
- Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Puhas ja korras
- Voolikut, pihustustoru, päästikpüstolit ja kaablit saab hoida otse seadme juures.
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
- Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse.
- Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Kiirühendussüsteem
- Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,1
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|15,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|369 x 329 x 901
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 8 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Vesijahutusega mootor
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
Kasutusvaldkonnad
- Aia- ja kivimüürid
- Välistrepid
- Koduaia ümbruse alad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Keskklassi autod ja universaalid
- Mootorrattad ja rollerid
- Jalgrattad
