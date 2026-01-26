Jõudlus, mis avaldab muljet: võimsa, kauakestva vesijahutusega mootoriga K 5 WCM eemaldab mustuse hetkega. Teed, terrassid ja sõidukid saavad pihustustorudega puhtaks hetkega. Vario Power pihustustoru rõhku saab mugavalt reguleerida lihtsalt keerates – eriti tõhusaks ja õrnaks puhastamiseks. Muude mustusepuhuri suurepäraste omaduste hulka kuuluvad pöörlev otsik ja veefilter, mis kaitseb pumpa usaldusväärselt mustuseosakeste eest.