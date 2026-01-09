Selline ongi kaasaegne kõrgsurvepesu: abivalmis konsultant toetab kasutajat praktiliste soovitustega läbi rakenduse igas puhastusolukorras, et saavutada Kärcheri survepesuriga K 3 Premium Power Control veelgi paremad puhastustulemused. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Veel praktilisi omadusi: puhastatava pinnaga sobiva surveastme saab seadistada otse pihustustorult ja kontrollida pesupüstoli G 120 Q Power Control ekraanilt. See tagab õige surve kasutamise igal puhastataval pinnal. Kõrgsurvelt puhastusvahendi režiimile ümber lülitamine toimub ilma pihustustoru vahetamata – ja puhastusvahendi saab integreeritud puhastusvahendi paagist kiiresti ja mugavalt pinnale kanda. Kärcheri survepesur K 3 Power Control avaldab muljet ka pikendatava teleskoopkäepidemega, tänu millele on seadet mugav transportida ja hoiustada, alusega suurema stabiilsuse saavutamiseks, hoidikutega lisatarvikutele, kõrgsurve-pesupüstoli, toitejuhtme ja Kärcheri kiirühendussüsteemiga Quick Connect. Seadme alust saab kasutada ka teise kandesangana.