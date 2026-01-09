Survepesur K 3 Premium Power Control

Survepesuri K 3 Power Control tippklassi mudelil on ka voolikurull. Rakenduse konsultant annab rakenduse vahendusel soovitusi, et saavutada veelgi paremad puhastustulemused.

Selline ongi kaasaegne kõrgsurvepesu: abivalmis konsultant toetab kasutajat praktiliste soovitustega läbi rakenduse igas puhastusolukorras, et saavutada Kärcheri survepesuriga K 3 Premium Power Control veelgi paremad puhastustulemused. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Veel praktilisi omadusi: puhastatava pinnaga sobiva surveastme saab seadistada otse pihustustorult ja kontrollida pesupüstoli G 120 Q Power Control ekraanilt. See tagab õige surve kasutamise igal puhastataval pinnal. Kõrgsurvelt puhastusvahendi režiimile ümber lülitamine toimub ilma pihustustoru vahetamata – ja puhastusvahendi saab integreeritud puhastusvahendi paagist kiiresti ja mugavalt pinnale kanda. Kärcheri survepesur K 3 Power Control avaldab muljet ka pikendatava teleskoopkäepidemega, tänu millele on seadet mugav transportida ja hoiustada, alusega suurema stabiilsuse saavutamiseks, hoidikutega lisatarvikutele, kõrgsurve-pesupüstoli, toitejuhtme ja Kärcheri kiirühendussüsteemiga Quick Connect. Seadme alust saab kasutada ka teise kandesangana.

Omadused ja tulu
Survepesur K 3 Premium Power Control: Rakendus Home & Garden
Rakendus Home & Garden
Kärcheri rakendus Home & Garden muudab teid puhastuseksperdiks. Kärcheri asjatundlikkus aitab teils saavutada ideaalsed puhastustulemused. Mugav ja kõikehõlmav teenus: kogu info seadme, selle kasutamise ja Kärcheri teenuseportaali kohta.
Survepesur K 3 Premium Power Control: Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudega
Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudega
Optimaalne seadistus igale pinnale. 3 surveastet ja üks puhastusvahendi režiim. Täielik kontroll: manuaalne ekraan näitab valitud seadistusi. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
Survepesur K 3 Premium Power Control: Voolikurull seadme mugavaks kasutamiseks
Voolikurull seadme mugavaks kasutamiseks
Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud, ilma et see väga palju ruumi võtaks. Mugav töötamine: tänu vooliku lihtsale kokku ja lahti kerimisele on see alati käepärast ja kasutusvalmis. Madal raskuskese võimaldab seadme turvaliselt paigutada isegi kaldus pindadele.
Puhta paagi lahendus
  • Puhas ja mugav: puhastusvahendi paaki saab täitmiseks eemaldada.
  • Praktiline pesuaine paak lihtsustab puhastusvahendite lisamist.
  • Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Veevoolu hulk (l/h) max. 380
Puhastatav pind (m²/h) 25
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Võimsusklass (kW) 1,6
Toitejuhe (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 5,6
Kaal, sh pakend (kg) 7,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 340 x 281 x 677

Scope of supply

  • Kõrgsurve pesupüstol: G 120 Q Power Control
  • Pihustustoru Vario Power Jet
  • Pesutoru
  • Kõrgsurvevoolik: 7 m
  • A 3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Integreeritud rull kõrgsurvevoolikule
  • Quick Connect kiirühendusega seade
  • Puhastusaine kasutamine: Paak
  • Integreeritud veefilter
Survepesur K 3 Premium Power Control
Survepesur K 3 Premium Power Control
Survepesur K 3 Premium Power Control
Kasutusvaldkonnad
  • Jalgrattad
  • Aiatööriistad ja -tarvikud
  • Aia/terrassi/rõdu mööbel
  • 18 V + 18 V = 36 V võimsus
  • Mootorrattad ja motorollerid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.