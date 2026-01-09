Survepesur K 3 Premium Power Control
Survepesuri K 3 Power Control tippklassi mudelil on ka voolikurull. Rakenduse konsultant annab rakenduse vahendusel soovitusi, et saavutada veelgi paremad puhastustulemused.
Selline ongi kaasaegne kõrgsurvepesu: abivalmis konsultant toetab kasutajat praktiliste soovitustega läbi rakenduse igas puhastusolukorras, et saavutada Kärcheri survepesuriga K 3 Premium Power Control veelgi paremad puhastustulemused. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Veel praktilisi omadusi: puhastatava pinnaga sobiva surveastme saab seadistada otse pihustustorult ja kontrollida pesupüstoli G 120 Q Power Control ekraanilt. See tagab õige surve kasutamise igal puhastataval pinnal. Kõrgsurvelt puhastusvahendi režiimile ümber lülitamine toimub ilma pihustustoru vahetamata – ja puhastusvahendi saab integreeritud puhastusvahendi paagist kiiresti ja mugavalt pinnale kanda. Kärcheri survepesur K 3 Power Control avaldab muljet ka pikendatava teleskoopkäepidemega, tänu millele on seadet mugav transportida ja hoiustada, alusega suurema stabiilsuse saavutamiseks, hoidikutega lisatarvikutele, kõrgsurve-pesupüstoli, toitejuhtme ja Kärcheri kiirühendussüsteemiga Quick Connect. Seadme alust saab kasutada ka teise kandesangana.
Omadused ja tulu
Rakendus Home & GardenKärcheri rakendus Home & Garden muudab teid puhastuseksperdiks. Kärcheri asjatundlikkus aitab teils saavutada ideaalsed puhastustulemused. Mugav ja kõikehõlmav teenus: kogu info seadme, selle kasutamise ja Kärcheri teenuseportaali kohta.
Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudegaOptimaalne seadistus igale pinnale. 3 surveastet ja üks puhastusvahendi režiim. Täielik kontroll: manuaalne ekraan näitab valitud seadistusi. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
Voolikurull seadme mugavaks kasutamiseksKõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud, ilma et see väga palju ruumi võtaks. Mugav töötamine: tänu vooliku lihtsale kokku ja lahti kerimisele on see alati käepärast ja kasutusvalmis. Madal raskuskese võimaldab seadme turvaliselt paigutada isegi kaldus pindadele.
Puhta paagi lahendus
- Puhas ja mugav: puhastusvahendi paaki saab täitmiseks eemaldada.
- Praktiline pesuaine paak lihtsustab puhastusvahendite lisamist.
- Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Veevoolu hulk (l/h)
|max. 380
|Puhastatav pind (m²/h)
|25
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Võimsusklass (kW)
|1,6
|Toitejuhe (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|340 x 281 x 677
Scope of supply
- Kõrgsurve pesupüstol: G 120 Q Power Control
- Pihustustoru Vario Power Jet
- Pesutoru
- Kõrgsurvevoolik: 7 m
- A 3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud rull kõrgsurvevoolikule
- Quick Connect kiirühendusega seade
- Puhastusaine kasutamine: Paak
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -tarvikud
- Aia/terrassi/rõdu mööbel
- Mootorrattad ja motorollerid
