Survepesur K 5 FJ on ideaalne tööriist tavapärasteks puhastustöödeks, mis eemaldavad mõõduka mustuse, näiteks sõidukitel ja kinnisvara ümbritsevatel keskmise suurusega pindadel. Selle varustusse kuuluvad pesupüstol, 8 meetri pikkune kõrgsurvevoolik, Vario Power Spray düüs (VPS), pöörleva punktjoaga Dirt Blaster kõige tõrksama mustuse eemaldamiseks, vahudüüs efektiivsemaks mustuse eemaldamiseks ja usaldusväärne veefilter, mis kaitseb pumpa väikeste mustuseosakeste eest. Vario Power Spray toru (VPS) rõhku saab lihtsalt keerates reguleerida – eriti õrnemate pindade puhastamiseks. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster tagab erakordse puhastustulemuse isegi tõrksa mustuse korral. Kõiki tarvikuid saab hõlpsasti seadmes endas hoiustada.