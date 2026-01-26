Survepesur K 5 FJ
K 5 FJ on ideaalne kaaslane tavapärasteks puhastustöödeks, mis eemaldavad autodel, samuti teedel ja muudel kinnistut ümbritsevatel pindadel mõõduka mustuse. Komplektis vahudüüs.
Survepesur K 5 FJ on ideaalne tööriist tavapärasteks puhastustöödeks, mis eemaldavad mõõduka mustuse, näiteks sõidukitel ja kinnisvara ümbritsevatel keskmise suurusega pindadel. Selle varustusse kuuluvad pesupüstol, 8 meetri pikkune kõrgsurvevoolik, Vario Power Spray düüs (VPS), pöörleva punktjoaga Dirt Blaster kõige tõrksama mustuse eemaldamiseks, vahudüüs efektiivsemaks mustuse eemaldamiseks ja usaldusväärne veefilter, mis kaitseb pumpa väikeste mustuseosakeste eest. Vario Power Spray toru (VPS) rõhku saab lihtsalt keerates reguleerida – eriti õrnemate pindade puhastamiseks. Pöörleva punktjoaga Dirt Blaster tagab erakordse puhastustulemuse isegi tõrksa mustuse korral. Kõiki tarvikuid saab hõlpsasti seadmes endas hoiustada.
Omadused ja tulu
Integreeritud pesuaine imemisvoolik
- Pesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine.
- Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Puhas ja korras
- Hoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Suured rattad
- Ohutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel).
- Lihtne manööverdada.
Kiirühendussüsteem
- Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar)
|20 - max. 145
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (W)
|2100
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|302 x 346 x 872
Scope of supply
- Vahuotsik: 0.3 l
- Pesuaine: Kolm-ühes autošampoon RM 610
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 8 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemine
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
