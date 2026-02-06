Survepesur K 5 Premium Smart Control Flex Home

Suurem juhtimine: PremiumFlexi voolikuga K 5 Premium Smart Control Flex ja G 180 Q Smart Control pesupüstoliga raske mustuse eemaldamiseks kõikjal kodus. Komlektis voolikurull ja kodukomplekt.

Tänu integreeritud Bluetoothile saab K 5 Premium Smart Control Flex Home survepesuri ühendada Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusega. See tähendab, et kasutajat toetatakse nutitelefoni kaudu optimaalselt paljudes puhastusolukordades ja paljudes puhastustoimingutes – nii saab saavutada veelgi tõhusamaid puhastustulemusi. Rakendus pakub palju kasulikke funktsioone, nagu rakenduskonsultant kasulike nippide ja näpunäidetega, kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Seadmel on ka lisavõimsuse suurendamise režiim, LCD-ekraaniga pesupüstol G 180 Q Smart Control ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoru. Rõhk seatakse kas pesupüstolil endale või kantakse rakendusest pesupüstolile. LCD-ekraani abil saab kontrollida, milline rõhutase on seadistatud. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad voolikurull, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, PremiumFlexi kõrgsurvevoolik, kvaliteetne alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend kergesti ligipääsetavate tarvikute jaoks. Sisaldab kodukomplekti T 5 pinnapesuriga ning 1 liiter kivi- ja fassaadipuhastusvahendit.

Omadused ja tulu
Survepesur K 5 Premium Smart Control Flex Home: Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoruga
Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoruga
LCD-ekraaniga pesupüstol ja nupud rõhu reguleerimiseks või puhastusaine doseerimiseks. Sisaldab võimendusrežiimi lisavõimsuseks tõrksa mustuse vastu võitlemiseks. Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
Survepesur K 5 Premium Smart Control Flex Home: PremiumFlex kõrgsurvevoolik
PremiumFlex kõrgsurvevoolik
Paindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Survepesur K 5 Premium Smart Control Flex Home: Bluetooth ühendus rakendusele Home & Garden
Bluetooth ühendus rakendusele Home & Garden
Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Bluetoothi abil ühendatud rakenduse kaudu saab survepesuri surveastet reguleerida.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
  • Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Voolikurull mugavaks käsitsemiseks
  • Kõrgsurvevoolik on optimaalselt kaitstud ja hoiustatud ilma palju ruumi võtmata.
  • Mugav töö – tänu lihtsale peale- ja mahakerimisele on voolik alati käepärast.
  • Madal raskuskese tagab stabiilse asendi isegi kaldpindadel.
Silmapaistev jõudlus
  • Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Vooluhulk (l/h) max. 500
Puhastatav pind (m²/h) 40
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Nimisisendvõimsus (kW) 2,1
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 13,5
Kaal, sh pakend (kg) 19,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 417 x 306 x 584

Scope of supply

  • Kodukomplekt (Home Kit): T 5 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Smart Control
  • 3-ühes Multi Jet
  • Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel
  • Integreeritud hoiuvõrk
  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
  • Teleskoopkäepide
  • Vesijahutusega mootor
  • Integreeritud veefilter
  • Vee imemine
  • Ühendus Bluetoothi kaudu
  • Töötamine läbi rakenduse
  • nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Kasutusvaldkonnad
  • Jalgrattad
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Koduaia ümbruse alad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Väikeautod
  • Välistrepid
  • Keskklassi autod ja universaalid
  • Aia- ja kivimüürid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.