Tänu integreeritud Bluetoothile saab K 5 Premium Smart Control Flex Home survepesuri ühendada Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusega. See tähendab, et kasutajat toetatakse nutitelefoni kaudu optimaalselt paljudes puhastusolukordades ja paljudes puhastustoimingutes – nii saab saavutada veelgi tõhusamaid puhastustulemusi. Rakendus pakub palju kasulikke funktsioone, nagu rakenduskonsultant kasulike nippide ja näpunäidetega, kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Seadmel on ka lisavõimsuse suurendamise režiim, LCD-ekraaniga pesupüstol G 180 Q Smart Control ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoru. Rõhk seatakse kas pesupüstolil endale või kantakse rakendusest pesupüstolile. LCD-ekraani abil saab kontrollida, milline rõhutase on seadistatud. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad voolikurull, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, PremiumFlexi kõrgsurvevoolik, kvaliteetne alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend kergesti ligipääsetavate tarvikute jaoks. Sisaldab kodukomplekti T 5 pinnapesuriga ning 1 liiter kivi- ja fassaadipuhastusvahendit.