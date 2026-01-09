Vaatamata oma kompaktsetele mõõtmetele, tagab seade K 2 Compact survepesuri kogu võimsuse, jäädes samas mobiilseks ja paindlikuks. Seadet saab mugavalt hoiustada ja see võtab väga vähe ruumi. Kõrgsurvevoolikut saab hoida esikaanel. Kiirühendatava püstoliga, 4 m pikkuse kõrgsurvevoolikuga, ühe pihustitoruga, puhastuspritsi ja veefiltriga varustatud seade K 2 Compact sobib ideaalselt aeg-ajalt kasutamiseks vähemäärdunud aiamööbli, tööriistade, jalgrataste ning maja puhastamisel. Pindalajõudlus on 20 m²/h.