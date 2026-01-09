Survepesur K 2 Compact

Väga kompaktne, hõlpsasti transporditav ja kergesti hoiustatav: survepesur K 2 Compact kodu kergpuhastuseks. Pindalajõudlus 20 m²/h.

Vaatamata oma kompaktsetele mõõtmetele, tagab seade K 2 Compact survepesuri kogu võimsuse, jäädes samas mobiilseks ja paindlikuks. Seadet saab mugavalt hoiustada ja see võtab väga vähe ruumi. Kõrgsurvevoolikut saab hoida esikaanel. Kiirühendatava püstoliga, 4 m pikkuse kõrgsurvevoolikuga, ühe pihustitoruga, puhastuspritsi ja veefiltriga varustatud seade K 2 Compact sobib ideaalselt aeg-ajalt kasutamiseks vähemäärdunud aiamööbli, tööriistade, jalgrataste ning maja puhastamisel. Pindalajõudlus on 20 m²/h.

Omadused ja tulu
Survepesur K 2 Compact: Vooliku hoiukoht esikaanel
Vooliku hoiukoht esikaanel
Vooliku saab mugavalt riputada esikaanele.
Survepesur K 2 Compact: Mugav käes hoida
Mugav käes hoida
Seadet on lihtne transportida. Kui kandesanga pole vaja, saab selle peita korpusesse.
Survepesur K 2 Compact: Easy Connect
Easy Connect
Kõrgsurvevoolik on kergesti ja kiiresti klõpsuga ühendatav seadmega ja pesupüstoliga
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
  • Pihustustorud on alati kättesaadavad ja käeulatuses ning neid saab pärast puhastamise lõpetamist kompaktselt hoiustada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Toitepinge (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Rõhk (bar/MPa) max. 110 / max. 11
Veevoolu hulk (l/h) max. 360
Puhastatav pind (m²/h) 20
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Võimsusklass (kW) 1,4
Toitejuhe (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 3,7
Kaal, sh pakend (kg) 4,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 180 x 219 x 389

Scope of supply

  • Kõrgsurve pesupüstol: G 120 Q
  • Üksik pihustustoru
  • Pesutoru
  • Kõrgsurvevoolik: 4 m
  • A 3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Quick Connect kiirühendusega seade
  • Puhastusaine kasutamine: Imemine
  • Teleskoopkäepide
  • Integreeritud veefilter
