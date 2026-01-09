Survepesur K 2 Compact
Väga kompaktne, hõlpsasti transporditav ja kergesti hoiustatav: survepesur K 2 Compact kodu kergpuhastuseks. Pindalajõudlus 20 m²/h.
Vaatamata oma kompaktsetele mõõtmetele, tagab seade K 2 Compact survepesuri kogu võimsuse, jäädes samas mobiilseks ja paindlikuks. Seadet saab mugavalt hoiustada ja see võtab väga vähe ruumi. Kõrgsurvevoolikut saab hoida esikaanel. Kiirühendatava püstoliga, 4 m pikkuse kõrgsurvevoolikuga, ühe pihustitoruga, puhastuspritsi ja veefiltriga varustatud seade K 2 Compact sobib ideaalselt aeg-ajalt kasutamiseks vähemäärdunud aiamööbli, tööriistade, jalgrataste ning maja puhastamisel. Pindalajõudlus on 20 m²/h.
Omadused ja tulu
Vooliku hoiukoht esikaanelVooliku saab mugavalt riputada esikaanele.
Mugav käes hoidaSeadet on lihtne transportida. Kui kandesanga pole vaja, saab selle peita korpusesse.
Easy ConnectKõrgsurvevoolik on kergesti ja kiiresti klõpsuga ühendatav seadmega ja pesupüstoliga
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
- Pihustustorud on alati kättesaadavad ja käeulatuses ning neid saab pärast puhastamise lõpetamist kompaktselt hoiustada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toitepinge (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Rõhk (bar/MPa)
|max. 110 / max. 11
|Veevoolu hulk (l/h)
|max. 360
|Puhastatav pind (m²/h)
|20
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Võimsusklass (kW)
|1,4
|Toitejuhe (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|180 x 219 x 389
Scope of supply
- Kõrgsurve pesupüstol: G 120 Q
- Üksik pihustustoru
- Pesutoru
- Kõrgsurvevoolik: 4 m
- A 3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Quick Connect kiirühendusega seade
- Puhastusaine kasutamine: Imemine
- Teleskoopkäepide
- Integreeritud veefilter
