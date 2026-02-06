Survepesur K 2 Power Control Home
Konsulteerimine rakenduse vahendusel: Kärcheri survepesur K 2 Power Control näiteks jalgrataste, aiatööriistade ja aiamööbli puhastamiseks. Komplekti kuulub kodupuhastuskomplekt Home Kit.
Kärcheri rakendus Home & Garden muudab iga kasutaja puhastuseksperdiks ning tagab põhjaliku puhastuse koos Kärcheri survepesuriga K 2 Power Control. Rakenduses saate kasutada abivalmis konsultandi abi, kes toetab kasutajaid mistahes puhastustoimingu juures praktiliste soovituste ja nippide abil. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Survepesuri K 2 Power Control Home komplekti kuulub kodupuhastuskomplekt Home Kit koos pinnapesuri T 1 ja 500 ml terrassipuhastusvahend Patio & Deck, mille abil saab suuremad pinnad puhastada pritsmevabalt. Seadmel on kõrgsurve-pesupüstol ja 2 Quick Connect kiirühendusega pihustustoru. Surveastet saab reguleerida otse pihustustorult Click Vario Power, tänu millele on teil maksimaalne kontroll iga puhastustoimingu üle. Seadmel on ka reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide seadme mugavamaks transportimiseks ja hoiustamiseks, imivoolik puhastusvahendite hõlpsaks pinnale kandmiseks, praktiline lisatarvikute hoidik, kõrgsurve-pesupüstol ja toitejuhe ning 5-meetrine voolik.
Omadused ja tulu
Home & Garden rakendusKärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Kiirühendusega Quick Connect varustatud pesupüstol ja pihustustoruLihtsalt sisestage ja keerake – saadaval on kaks erinevat pihustustoru. Surve optimaalne seadistamine: valikus on 3 surveastet ja puhastusvahendi režiim. Lihtne kontrollida: sümbolid pihustustorudel tähistavad seadistusi.
Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepideMugava tõmbekõrguse saavutamiseks. Täielikult sissetõmmatav — tagab optimaalse hoiustamise.
Integreeritud imivoolik
- Puhastusvahendite kiire, lihtne ja mugav pinnale kandmine survepesuri abil.
- Lihtne kasutada. Imivoolik puhastusvahendite kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Vooluhulk (l/h)
|max. 360
|Puhastatav pind (m²/h)
|20
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Nimisisendvõimsus (kW)
|1,4
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|246 x 280 x 586
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): Pinnapuhasti T 1 Surface Cleaner, 0,5 l terrassipuhastusvahend Patio & Deck.
- Kõrgsurvepüstol: G 135 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 5 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemine
- Teleskoopkäepide
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.