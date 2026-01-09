Tänu praktilisele konsultatsiooniteenusele rakenduses Home & Garden, mida on võimalik kasutada ka koos survepesuriga K 3 Power Control, saab Kärcheri survepesuri abil saavutada veelgi paremad puhastustulemused – ja see muudab kasutaja tõeliseks puhastuseksperdiks. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Puhastatava pinnaga sobiva surveastme saab seadistada otse pihustustorult ja kontrollida pesupüstoli G 120 Q Power Control ekraanilt. Puhastusvahendi pinnale kandmine integreeritud puhastusvahendi paagist on kiire, lihtne ja mugav. Kärcheri survepesur K 3 Power Control avaldab muljet ka pikendatava teleskoopkäepidemega, tänu millele on seadet mugav transportida ja hoiustada, alusega suurema stabiilsuse saavutamiseks, hoidikutega lisatarvikutele, toitejuhtme ja Kärcheri kiirühendussüsteemiga Quick Connect. Alust saab kasutada ka teise kandesangana, võimaldades seadet hõlpsasti tõsta ja erinevatesse kohtadesse asetada. Kodupuhastuskomplekt Home Kit tagab suuremate pindade pritsmevaba puhastuse kõikjal kodus ning hõlmab pinnapuhastit T 1 Surface Cleaner ja 500 ml terrassipuhastusvahendit Patio & Deck.