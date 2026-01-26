Survepesur K 5 Compact Home

Veejahutusega mootoriga survepesurit „K5 Compact Home“ on lihtne hoiustada ja mugav teisaldada. Survepesur sisaldab komplekti Home Kit koos pinnapuhastiga T 5 ja kivi- ning fassaadipuhastusvahendiga Stone and Façade Cleaner.

Survepesur „K5 Compact Home“ sobib ideaalselt kasutamiseks kodus aeg-ajalt mõõduka mustuse eemaldamiseks. Alates jalgratastest kuni kiviseinte ja isegi linnamaasturiteni tagab see vesijahutusega võimsa mootoriga survepesur ümberringi suurepärase puhtuse. Komplekt Home Kit koos kolm-ühes kivi- ja fassaadipuhastusvahendiga Stone and Façade Cleaner (1 l) ja pinnapuhastiga T5 tagab siledate pindade pritsmeteta ja väga tõhusa puhastuse. Lisaks on seade varustatud ka süsteemiga Quick Connect pihustuspüstoliga ja 8 meetri pikkuse kõrgsurvevoolikuga. VPS (pihustusvarras Vario Power) võimaldab kasutajal peaaegu hetkeliselt ühe käepöördega reguleerida rõhu ideaalselt sobivaks puhastatavale pinnale. Mustuse eemaldi eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse ja veefilter kaitseb pumpa väikeste mustuseosakeste eest.

Omadused ja tulu
Survepesur K 5 Compact Home: Vooliku hoiustamise kontseptsioon
Vooliku hoiustamise kontseptsioon
Vooliku saab seadme ümber kerida ja kummipaelaga fikseerida. Kummipaela vabastades on seade kiiresti jälle töövalmis.
Survepesur K 5 Compact Home: Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivus
Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivus
Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Survepesur K 5 Compact Home: Teleskoopkäepide
Teleskoopkäepide
Alumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
  • Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Pesuvahendi sisselaskeava
  • Varustus hõlmab pesuvahendite integreeritud imemismehhanismi.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Vooluhulk (l/h) max. 500
Puhastatav pind (m²/h) 40
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 2,1
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 12
Kaal, sh pakend (kg) 18,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 354 x 308 x 520

Scope of supply

  • Kodukomplekt (Home Kit): T 5 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 8 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Teleskoopkäepide
  • Vesijahutusega mootor
  • Integreeritud veefilter
  • Vee imemine
Survepesur K 5 Compact Home
Survepesur K 5 Compact Home
Survepesur K 5 Compact Home
Survepesur K 5 Compact Home
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Jalgrattad
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Koduaia ümbruse alad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Väikeautod
  • Välistrepid
  • Keskklassi autod ja universaalid
  • Aia- ja kivimüürid
  • Haagissuvilad / matkaautod
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.