Survepesur „K5 Compact Home“ sobib ideaalselt kasutamiseks kodus aeg-ajalt mõõduka mustuse eemaldamiseks. Alates jalgratastest kuni kiviseinte ja isegi linnamaasturiteni tagab see vesijahutusega võimsa mootoriga survepesur ümberringi suurepärase puhtuse. Komplekt Home Kit koos kolm-ühes kivi- ja fassaadipuhastusvahendiga Stone and Façade Cleaner (1 l) ja pinnapuhastiga T5 tagab siledate pindade pritsmeteta ja väga tõhusa puhastuse. Lisaks on seade varustatud ka süsteemiga Quick Connect pihustuspüstoliga ja 8 meetri pikkuse kõrgsurvevoolikuga. VPS (pihustusvarras Vario Power) võimaldab kasutajal peaaegu hetkeliselt ühe käepöördega reguleerida rõhu ideaalselt sobivaks puhastatavale pinnale. Mustuse eemaldi eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse ja veefilter kaitseb pumpa väikeste mustuseosakeste eest.