Survepesur K 5 Compact Home
Veejahutusega mootoriga survepesurit „K5 Compact Home“ on lihtne hoiustada ja mugav teisaldada. Survepesur sisaldab komplekti Home Kit koos pinnapuhastiga T 5 ja kivi- ning fassaadipuhastusvahendiga Stone and Façade Cleaner.
Survepesur „K5 Compact Home“ sobib ideaalselt kasutamiseks kodus aeg-ajalt mõõduka mustuse eemaldamiseks. Alates jalgratastest kuni kiviseinte ja isegi linnamaasturiteni tagab see vesijahutusega võimsa mootoriga survepesur ümberringi suurepärase puhtuse. Komplekt Home Kit koos kolm-ühes kivi- ja fassaadipuhastusvahendiga Stone and Façade Cleaner (1 l) ja pinnapuhastiga T5 tagab siledate pindade pritsmeteta ja väga tõhusa puhastuse. Lisaks on seade varustatud ka süsteemiga Quick Connect pihustuspüstoliga ja 8 meetri pikkuse kõrgsurvevoolikuga. VPS (pihustusvarras Vario Power) võimaldab kasutajal peaaegu hetkeliselt ühe käepöördega reguleerida rõhu ideaalselt sobivaks puhastatavale pinnale. Mustuse eemaldi eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse ja veefilter kaitseb pumpa väikeste mustuseosakeste eest.
Omadused ja tulu
Vooliku hoiustamise kontseptsioonVooliku saab seadme ümber kerida ja kummipaelaga fikseerida. Kummipaela vabastades on seade kiiresti jälle töövalmis.
Vesijahutusega mootor ja esmaklassiline toimivusVesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
TeleskoopkäepideAlumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
- Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Pesuvahendi sisselaskeava
- Varustus hõlmab pesuvahendite integreeritud imemismehhanismi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,1
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12
|Kaal, sh pakend (kg)
|18,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|354 x 308 x 520
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 5 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 8 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
- Välistrepid
- Keskklassi autod ja universaalid
- Aia- ja kivimüürid
- Haagissuvilad / matkaautod
