Kompaktne ja kerge: K Mini Plus on Kärcheri kõige väiksem survepesur. Tänu oma kompaktsele suurusele ja kergele kaalule saab seda hõlpsasti transportida ja hoiustada. See väike ja võimas masin on ideaalne rõdude, aia ja aiamööbli ning jalgrataste ja väiksemate sõidukite kiireks ja tõhusaks puhastamiseks. Selle kasutamine on imelihtne: pesupüstoli, pikendustoru ja pihustustoru Vario Power saab kokku panna vaid paari liigutusega. Klõpsake kõrgsurvevoolik kiirühendussüsteemi Quick Connect abil seadmesse sisse ja sealt välja ja ühendage vooliku külge pesupüstol. Viie meetri pikkune eriti õhuke kõrgsurvevoolik PremiumFlex ennetab tüütute sõlmede teket voolikusse ning tagab maksimaalse paindlikkuse ja vabaduse puhastamise ajal ringi liikumiseks. Eemaldatav lisatarvikute hoidik võimaldab kõiki komplekti kuuluvaid tarvikuid korrektselt hoiustada. Kui puhastamine on lõpetatud, võib toitejuhtme kerida seadme aluse ümber ja klambriga kinnitada. Oma väiksuse tõttu saab mudelit K Mini Plus hõlpsasti hoiustada nii siseruumides kui ka väljas.