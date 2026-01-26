Survepesur K Mini Plus
Kärcheri kõige väiksem survepesur eemaldab mustuse vaid hetkega ning tänu oma kargele kaalule ja praktilisele suurusele saab seda hõlpsasti transportida ja hoiustada.
Kompaktne ja kerge: K Mini Plus on Kärcheri kõige väiksem survepesur. Tänu oma kompaktsele suurusele ja kergele kaalule saab seda hõlpsasti transportida ja hoiustada. See väike ja võimas masin on ideaalne rõdude, aia ja aiamööbli ning jalgrataste ja väiksemate sõidukite kiireks ja tõhusaks puhastamiseks. Selle kasutamine on imelihtne: pesupüstoli, pikendustoru ja pihustustoru Vario Power saab kokku panna vaid paari liigutusega. Klõpsake kõrgsurvevoolik kiirühendussüsteemi Quick Connect abil seadmesse sisse ja sealt välja ja ühendage vooliku külge pesupüstol. Viie meetri pikkune eriti õhuke kõrgsurvevoolik PremiumFlex ennetab tüütute sõlmede teket voolikusse ning tagab maksimaalse paindlikkuse ja vabaduse puhastamise ajal ringi liikumiseks. Eemaldatav lisatarvikute hoidik võimaldab kõiki komplekti kuuluvaid tarvikuid korrektselt hoiustada. Kui puhastamine on lõpetatud, võib toitejuhtme kerida seadme aluse ümber ja klambriga kinnitada. Oma väiksuse tõttu saab mudelit K Mini Plus hõlpsasti hoiustada nii siseruumides kui ka väljas.
Omadused ja tulu
Kompaktne ja kerge seadeSaab hõlpsasti hoiustada nii siseruumides kui ka väljas. Lihtne transportida ja mugav kasutada.
Eemaldatav tarvikute hoidikMugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Eriti õhuke kõrgsurvevoolik PremiumFlexKerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi. Maksimaalne paindlikkus puhastamisel.
Juhtme praktiline hoiustamine
- Toitejuhtme kokku ja lahti kerimine on kiire ja lihtne.
- Toitejuhe on korralikult seadme aluse ümber kinni.
Kiirühendussüsteem
- Kõrgsurvevoolik on kergesti ja kiiresti klõpsuga ühendatav seadmega ja pesupüstoliga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toiteallikas (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 110 / 2 - max. 11
|Vooluhulk (l/h)
|max. 360
|Puhastatav pind (m²/h)
|20
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (W)
|1400
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|278 x 233 x 296
Scope of supply
- Pihustustoru pikendus
- Kõrgsurvepüstol: G 110 Q Short
- Vario Power Jet
- Kõrgsurvevoolik: 5 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
- Kraaniadapterite komplekt (sise- ja välitingimustesse)
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Integreeritud veefilter
- Kaabli hoiustamine
Videos
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.