Survepesuriga K 7 Premium Power Flex saab iga pinda puhastada õige rõhuga. Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusse integreeritud konsultant aitab kasutajal leida õige surve, pakkudes praktilisi näpunäiteid iga koristusolukorra ja puhastusülesande kohta – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Seade on varustatud vesijahutusega mootoriga, mis tagab pika kasutusea ning on mõeldud nii sagedaseks puhastamiseks kui ka raske mustuse eemaldamiseks, mis sageli koguneb teeradadele, basseinidele, jalgratastele või suurtele autodele. Varustusvalikusse kuuluvad päästikpüstol praktilise Quick Connect adapteriga PremiumFlexi kõrgsurvevooliku kaudu, töökindel veefilter, mis kaitseb pumpa, Vario Power pihustustoru (VPS) ja pöörleva punktjoaga Dirt Blaster. VPS-i surveseadet saab reguleerida lihtsa keerdliigutusega ja Dirt Blaster eemaldab kiirelt isegi kõige tõrksama mustuse. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad voolikurull, Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks.