Tänu praktilisele konsultatsiooniteenusele rakenduses Home & Garden, mida on võimalik kasutada ka koos survepesuriga K 3 Power Control, saab Kärcheri survepesuri abil saavutada veelgi paremad puhastustulemused – ja see muudab kasutaja tõeliseks puhastuseksperdiks. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Puhastatava pinnaga sobiva surveastme saab seadistada otse pihustustorult ja kontrollida pesupüstoli G 120 Q Power Control ekraanilt – maksimaalne kontroll ja ideaalne surve igale pinnale. Puhastusvahendi pinnale kandmine integreeritud puhastusvahendi paagist on kiire, lihtne ja mugav. Kärcheri survepesur K 3 Power Control avaldab muljet ka pikendatava teleskoopkäepidemega, tänu millele on seadet mugav transportida ja hoiustada, alusega stabiilsuse saavutamiseks, hoidikutega lisatarvikutele, kõrgsurve-pesupüstoli, toitejuhtme ja Kärcheri kiirühendussüsteemiga Quick Connect. Alust saab kasutada teise kandesangana, võimaldades seadet hõlpsasti tõsta ja erinevatesse kohtadesse tõsta. Puhastuskomplekt Car & Home sisaldab pesuharja mustusekihi eemaldamiseks sõidukitelt, tihket vahtu tekitava vahuotsakut, 500 ml autošampooni, pinnapuhastit T 1 ja 500 ml terrassipuhastusvahendit Patio & Deck.