Survepesur K 3 Power Control Car & Home
Survepesur K 3 Premium Power Control koos pesupüstoliga G 120 Q Power Control. Rakenduse vahendusel jagab Kärcheri konsultant kasutajale ka praktilisi soovitusi veelgi tõhusamate puhastustulemuste saavutamiseks. Komplekti kuulub autopuhastuskomplekt Car & Home.
Tänu praktilisele konsultatsiooniteenusele rakenduses Home & Garden, mida on võimalik kasutada ka koos survepesuriga K 3 Power Control, saab Kärcheri survepesuri abil saavutada veelgi paremad puhastustulemused – ja see muudab kasutaja tõeliseks puhastuseksperdiks. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Puhastatava pinnaga sobiva surveastme saab seadistada otse pihustustorult ja kontrollida pesupüstoli G 120 Q Power Control ekraanilt – maksimaalne kontroll ja ideaalne surve igale pinnale. Puhastusvahendi pinnale kandmine integreeritud puhastusvahendi paagist on kiire, lihtne ja mugav. Kärcheri survepesur K 3 Power Control avaldab muljet ka pikendatava teleskoopkäepidemega, tänu millele on seadet mugav transportida ja hoiustada, alusega stabiilsuse saavutamiseks, hoidikutega lisatarvikutele, kõrgsurve-pesupüstoli, toitejuhtme ja Kärcheri kiirühendussüsteemiga Quick Connect. Alust saab kasutada teise kandesangana, võimaldades seadet hõlpsasti tõsta ja erinevatesse kohtadesse tõsta. Puhastuskomplekt Car & Home sisaldab pesuharja mustusekihi eemaldamiseks sõidukitelt, tihket vahtu tekitava vahuotsakut, 500 ml autošampooni, pinnapuhastit T 1 ja 500 ml terrassipuhastusvahendit Patio & Deck.
Omadused ja tulu
Home & Garden rakendusKärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudegaOptimaalne seadistus igale pinnale. 3 surveastet ja üks puhastusvahendi režiim. Täielik kontroll: manuaalne ekraan näitab valitud seadistusi. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepideMugava tõmbekõrguse saavutamiseks. Täielikult sissetõmmatav — tagab optimaalse hoiustamise.
Puhta paagi lahendus
- Puhas ja mugav: puhastusvahendi paaki saab täitmiseks eemaldada.
- Praktiline pesuaine paak lihtsustab puhastusvahendite lisamist.
- Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Vooluhulk (l/h)
|max. 380
|Puhastatav pind (m²/h)
|25
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,6
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|297 x 280 x 677
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): Pinnapuhasti T 1 Surface Cleaner, 0,5 l terrassipuhastusvahend Patio & Deck.
- Auto puhastuskomplekt (Car Cleaning Kit): Pesuhari, vahuotsak, autošampoon, 0,5 l
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q Power Control
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 7 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Paak
- Eemaldatav puhastusvahendi paak
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.