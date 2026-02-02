Survepesur K 3 Power Control Car & Home

Survepesur K 3 Premium Power Control koos pesupüstoliga G 120 Q Power Control. Rakenduse vahendusel jagab Kärcheri konsultant kasutajale ka praktilisi soovitusi veelgi tõhusamate puhastustulemuste saavutamiseks. Komplekti kuulub autopuhastuskomplekt Car & Home.

Tänu praktilisele konsultatsiooniteenusele rakenduses Home & Garden, mida on võimalik kasutada ka koos survepesuriga K 3 Power Control, saab Kärcheri survepesuri abil saavutada veelgi paremad puhastustulemused – ja see muudab kasutaja tõeliseks puhastuseksperdiks. Rakendus pakub ka kõikehõlmavat teenust, sealhulgas infot seadme, rakenduse ja Kärcheri teenuseportaali kohta. Puhastatava pinnaga sobiva surveastme saab seadistada otse pihustustorult ja kontrollida pesupüstoli G 120 Q Power Control ekraanilt – maksimaalne kontroll ja ideaalne surve igale pinnale. Puhastusvahendi pinnale kandmine integreeritud puhastusvahendi paagist on kiire, lihtne ja mugav. Kärcheri survepesur K 3 Power Control avaldab muljet ka pikendatava teleskoopkäepidemega, tänu millele on seadet mugav transportida ja hoiustada, alusega stabiilsuse saavutamiseks, hoidikutega lisatarvikutele, kõrgsurve-pesupüstoli, toitejuhtme ja Kärcheri kiirühendussüsteemiga Quick Connect. Alust saab kasutada teise kandesangana, võimaldades seadet hõlpsasti tõsta ja erinevatesse kohtadesse tõsta. Puhastuskomplekt Car & Home sisaldab pesuharja mustusekihi eemaldamiseks sõidukitelt, tihket vahtu tekitava vahuotsakut, 500 ml autošampooni, pinnapuhastit T 1 ja 500 ml terrassipuhastusvahendit Patio & Deck.

Omadused ja tulu
Survepesur K 3 Power Control Car & Home: Home & Garden rakendus
Home & Garden rakendus
Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Survepesur K 3 Power Control Car & Home: Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudega
Power Control päästikupüstol kiirühenduse ja pihustustorudega
Optimaalne seadistus igale pinnale. 3 surveastet ja üks puhastusvahendi režiim. Täielik kontroll: manuaalne ekraan näitab valitud seadistusi. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
Survepesur K 3 Power Control Car & Home: Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide
Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide
Mugava tõmbekõrguse saavutamiseks. Täielikult sissetõmmatav — tagab optimaalse hoiustamise.
Puhta paagi lahendus
  • Puhas ja mugav: puhastusvahendi paaki saab täitmiseks eemaldada.
  • Praktiline pesuaine paak lihtsustab puhastusvahendite lisamist.
  • Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Vooluhulk (l/h) max. 380
Puhastatav pind (m²/h) 25
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 1,6
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,4
Kaal, sh pakend (kg) 8,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 297 x 280 x 677

Scope of supply

  • Kodukomplekt (Home Kit): Pinnapuhasti T 1 Surface Cleaner, 0,5 l terrassipuhastusvahend Patio & Deck.
  • Auto puhastuskomplekt (Car Cleaning Kit): Pesuhari, vahuotsak, autošampoon, 0,5 l
  • Kõrgsurvepüstol: G 120 Q Power Control
  • Vario Power Jet
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 7 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Paak
  • Eemaldatav puhastusvahendi paak
  • Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
  • Jalgrattad
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Koduaia ümbruse alad
  • Mootorrattad ja rollerid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
