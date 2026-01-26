Survepesur K 2 Universal Edition Car
Kärcheri survepesur K 2 Universal Edition Car on ette nähtud aeg-ajaliseks tööks, et eemaldada kergem mustus autodelt ja kõikjalt kodust.
Olgu tegemist määrdunud sõidukite, treppide või aiatööriistadega, survepesur K 2 Universal Edition Car puhastab need vaid hetkega. See kompaktne seade on ideaalne aeg-ajalisteks puhastustoiminguteks kõikjal kodus ja aias. Puhastamine ei ole kunagi nii lihtne olnud. Isegi mitte auto puhastamine – komplekti kuuluvad vahuotsak, 0,5 l autošampoon ja pesuhari jätavad auto säravpuhtaks. Tänu oma väiksele kaalule ja sisseehitatud kandesangale on survepesurit K 2 Universal Edition Car lihtne transportida kõikjale, kus te seda vajate. Kiirühendussüsteem Quick Connect pakub täiendavat mugavust, kuna selle ühendused võimaldavad kolme meetri pikkust kõrgsurvevoolikut seadme ja pesupüstoli küljest hõlpsasti lahti ja taas kokku ühendada. Kõiki kaasas olevaid lisatarvikuid saab mugavalt hoiustada otse survepesuril K 2 Universal Edition Car. Selleks on seadmel nutikad toed. Isegi toitejuhtme saab korrastatult hoiustada integreeritud juhtmesüvendis.
Omadused ja tulu
Integreeritud juhtmesüvendToitejuhtme saab korrastatult ja ruumisäästlikult kokku kerida.
Lisatarvikute mugav hoiustamineKõrgsurvevooliku, pesutoru ja pesupüstoli saab hõlpsasti hoiustada otse seadmel.
KiirühendussüsteemKõrgsurvevoolikut saab kiiresti ja lihtsasti seadme ning pesupüstoli külge ja sealt lahti ühendada.
Kompaktsed mõõtmed ja väike kaal
- Seadet on lihtne kanda ja transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toiteallikas (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Rõhk (bar/MPa)
|110 / 11
|Vooluhulk (l/h)
|max. 360
|Puhastatav pind (m²/h)
|20
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|1,4
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|182 x 280 x 390
Scope of supply
- Auto puhastuskomplekt (Car Cleaning Kit): Pesuhari, vahuotsak, autošampoon, 0,5 l
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
- Ühejoaline pihustustoru
- Kõrgsurvevoolik: 3 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud veefilter
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.