Olgu tegemist määrdunud sõidukite, treppide või aiatööriistadega, survepesur K 2 Universal Edition Car puhastab need vaid hetkega. See kompaktne seade on ideaalne aeg-ajalisteks puhastustoiminguteks kõikjal kodus ja aias. Puhastamine ei ole kunagi nii lihtne olnud. Isegi mitte auto puhastamine – komplekti kuuluvad vahuotsak, 0,5 l autošampoon ja pesuhari jätavad auto säravpuhtaks. Tänu oma väiksele kaalule ja sisseehitatud kandesangale on survepesurit K 2 Universal Edition Car lihtne transportida kõikjale, kus te seda vajate. Kiirühendussüsteem Quick Connect pakub täiendavat mugavust, kuna selle ühendused võimaldavad kolme meetri pikkust kõrgsurvevoolikut seadme ja pesupüstoli küljest hõlpsasti lahti ja taas kokku ühendada. Kõiki kaasas olevaid lisatarvikuid saab mugavalt hoiustada otse survepesuril K 2 Universal Edition Car. Selleks on seadmel nutikad toed. Isegi toitejuhtme saab korrastatult hoiustada integreeritud juhtmesüvendis.