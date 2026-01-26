Survepesur K 2 Universal Edition Car

Kärcheri survepesur K 2 Universal Edition Car on ette nähtud aeg-ajaliseks tööks, et eemaldada kergem mustus autodelt ja kõikjalt kodust.

Olgu tegemist määrdunud sõidukite, treppide või aiatööriistadega, survepesur K 2 Universal Edition Car puhastab need vaid hetkega. See kompaktne seade on ideaalne aeg-ajalisteks puhastustoiminguteks kõikjal kodus ja aias. Puhastamine ei ole kunagi nii lihtne olnud. Isegi mitte auto puhastamine – komplekti kuuluvad vahuotsak, 0,5 l autošampoon ja pesuhari jätavad auto säravpuhtaks. Tänu oma väiksele kaalule ja sisseehitatud kandesangale on survepesurit K 2 Universal Edition Car lihtne transportida kõikjale, kus te seda vajate. Kiirühendussüsteem Quick Connect pakub täiendavat mugavust, kuna selle ühendused võimaldavad kolme meetri pikkust kõrgsurvevoolikut seadme ja pesupüstoli küljest hõlpsasti lahti ja taas kokku ühendada. Kõiki kaasas olevaid lisatarvikuid saab mugavalt hoiustada otse survepesuril K 2 Universal Edition Car. Selleks on seadmel nutikad toed. Isegi toitejuhtme saab korrastatult hoiustada integreeritud juhtmesüvendis.

Omadused ja tulu
Survepesur K 2 Universal Edition Car: Integreeritud juhtmesüvend
Integreeritud juhtmesüvend
Toitejuhtme saab korrastatult ja ruumisäästlikult kokku kerida.
Survepesur K 2 Universal Edition Car: Lisatarvikute mugav hoiustamine
Lisatarvikute mugav hoiustamine
Kõrgsurvevooliku, pesutoru ja pesupüstoli saab hõlpsasti hoiustada otse seadmel.
Survepesur K 2 Universal Edition Car: Kiirühendussüsteem
Kiirühendussüsteem
Kõrgsurvevoolikut saab kiiresti ja lihtsasti seadme ning pesupüstoli külge ja sealt lahti ühendada.
Kompaktsed mõõtmed ja väike kaal
  • Seadet on lihtne kanda ja transportida.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Toiteallikas (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Rõhk (bar/MPa) 110 / 11
Vooluhulk (l/h) max. 360
Puhastatav pind (m²/h) 20
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 1,4
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 3,8
Kaal, sh pakend (kg) 5,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 182 x 280 x 390

Scope of supply

  • Auto puhastuskomplekt (Car Cleaning Kit): Pesuhari, vahuotsak, autošampoon, 0,5 l
  • Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
  • Ühejoaline pihustustoru
  • Kõrgsurvevoolik: 3 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Integreeritud veefilter
Survepesur K 2 Universal Edition Car
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Jalgrattad
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.