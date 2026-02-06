Lihtsalt ühendage K 7 Smart Control Flex Home survepesur oma nutitelefoni Kärcher Home & Garden mobiilirakendusega Bluetoothi ​​kaudu – puhastamine muutub veelgi lihtsamaks ja tõhusamaks. Seda seetõttu, et rakenduses olev konsultant annab praktilisi nippe ja näpunäiteid paljude puhastusolukordade ja koristustööde jaoks. Rakendus pakub ka palju muid kasulikke funktsioone, nagu kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Seadmel on lisavõimsuse suurendamise režiim, mis tähendab, et isegi tõrges mustus pole probleemiks. Rõhutasemeid saab seadistada LCD-ekraaniga päästikpüstolil G 180 Q Smart Control või kanda üle rakenduse kaudu pesupüstolile. Kodukomplekt sisaldab pinnapesurit T 7 ja 1 liitrit kolm-ühes kivipuhastusvahendit. Varustuse hulka kuuluvad kolm-ühes Multi Jet pihustusotsik paljudeks rakendusteks ilma pihustustoru vahetamata, kõrgsurvevoolik PremiumFlex, pesuainesüsteem Plug 'n' Clean pesuaine hõlpsaks vahetamiseks, alumiiniumist teleskoopkäepide lihtsaks transportimiseks ning parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks.