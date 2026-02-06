Survepesur K 7 Smart Control Flex Home
Suurema võimsuse saamiseks: PremiumFlexi voolikuga K 7 Smart Control Flex Home, pesupüstol G 180 Q Smart Control, sobib tõrksa mustuse eemaldamiseks kõikjal kodus. Kaasas kodukomplekt.
Lihtsalt ühendage K 7 Smart Control Flex Home survepesur oma nutitelefoni Kärcher Home & Garden mobiilirakendusega Bluetoothi kaudu – puhastamine muutub veelgi lihtsamaks ja tõhusamaks. Seda seetõttu, et rakenduses olev konsultant annab praktilisi nippe ja näpunäiteid paljude puhastusolukordade ja koristustööde jaoks. Rakendus pakub ka palju muid kasulikke funktsioone, nagu kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Seadmel on lisavõimsuse suurendamise režiim, mis tähendab, et isegi tõrges mustus pole probleemiks. Rõhutasemeid saab seadistada LCD-ekraaniga päästikpüstolil G 180 Q Smart Control või kanda üle rakenduse kaudu pesupüstolile. Kodukomplekt sisaldab pinnapesurit T 7 ja 1 liitrit kolm-ühes kivipuhastusvahendit. Varustuse hulka kuuluvad kolm-ühes Multi Jet pihustusotsik paljudeks rakendusteks ilma pihustustoru vahetamata, kõrgsurvevoolik PremiumFlex, pesuainesüsteem Plug 'n' Clean pesuaine hõlpsaks vahetamiseks, alumiiniumist teleskoopkäepide lihtsaks transportimiseks ning parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks.
Omadused ja tulu
Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustorugaLCD-ekraaniga pesupüstol ja nupud rõhu reguleerimiseks või puhastusaine doseerimiseks. Sisaldab võimendusrežiimi lisavõimsuseks tõrksa mustuse vastu võitlemiseks. Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikPaindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Bluetooth ühendus rakendusele Home & GardenKärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi. Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Bluetoothi abil ühendatud rakenduse kaudu saab survepesuri surveastet reguleerida.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
- Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Vooluhulk (l/h)
|max. 600
|Puhastatav pind (m²/h)
|60
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 60
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|25,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|458 x 330 x 669
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): T 7 pinnapuhasti, kivi- ja fassaadipuhastusvahend 3-ühes, 1 l
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Smart Control
- 3-ühes Multi Jet
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud hoiuvõrk
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Töötamine läbi rakenduse
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Kasutusvaldkonnad
- Terrass
- Aiad
- Aia- ja kivimüürid
- Koduaia ümbruse alad
- Autod
- Haagissuvilad / matkaautod
- Jalgrattad
- Mootorrattad ja rollerid
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
