Survepesur K 3 Horizontal Plus
Võite alati arvestada survepesuriga K 3 Horizontal: väike ruumisäästlik abimees sobib ideaalselt mustuse puhastamiseks väiksematelt aiapindadelt, terrassidelt, aiamööblilt ja autodelt.
Väikese ja ruumisäästliku K 3 survepesuriga on mustus minevik. Tänu nelja meetri pikkusele kõrgsurvevoolikule sobib survepesur suurepäraselt aeg-ajalt kodus kasutamiseks ning annab sädeleva sära nii väikestele aiapindadele ja terrassidele kui ka aiamööblile ja isegi sõidukitele. Tänu Vario Power Spray Lance'ile (VPS) saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Pöörleva otsaga joaga Dirt Blaster eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse, samas kui pumpa kaitseb veefilter, mis tagab pika kasutusea. Tänu väikesele kaalule ja praktilisele integreeritud kandesangale saate K 3 Horizontali hõlpsasti transportida kõikjale, kus seda vajate. Mugavuse suurendamiseks võimaldab kiirühendussüsteem kõrgsurvevooliku seadmest sisse ja välja tõmmata ning pesupüstoli lihtsalt kasutada. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hõlpsasti hoida K 3 Horizontalil.
Omadused ja tulu
Ülikompaktne ruumisäästlik seadeLihtsaks ruumisäästvaks hoiustamiseks, isegi väikestes niššides. Saab kanda vaid ühe käega.
Integreeritud pesuaine imemisvoolikPesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Puhas ja korrasHoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Kiirühendussüsteem
- Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Täiuslikult sobivad tarvikud
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar)
|20 - max. 120
|Vooluhulk (l/h)
|max. 380
|Puhastatav pind (m²/h)
|25
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (W)
|1600
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 5 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Integreeritud veefilter
- Kaabli hoiustamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
