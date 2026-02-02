Väikese ja ruumisäästliku K 3 survepesuriga on mustus minevik. Tänu nelja meetri pikkusele kõrgsurvevoolikule sobib survepesur suurepäraselt aeg-ajalt kodus kasutamiseks ning annab sädeleva sära nii väikestele aiapindadele ja terrassidele kui ka aiamööblile ja isegi sõidukitele. Tänu Vario Power Spray Lance'ile (VPS) saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Pöörleva otsaga joaga Dirt Blaster eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse, samas kui pumpa kaitseb veefilter, mis tagab pika kasutusea. Tänu väikesele kaalule ja praktilisele integreeritud kandesangale saate K 3 Horizontali hõlpsasti transportida kõikjale, kus seda vajate. Mugavuse suurendamiseks võimaldab kiirühendussüsteem kõrgsurvevooliku seadmest sisse ja välja tõmmata ning pesupüstoli lihtsalt kasutada. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hõlpsasti hoida K 3 Horizontalil.