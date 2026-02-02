Survepesur K 3 Horizontal Plus

Võite alati arvestada survepesuriga K 3 Horizontal: väike ruumisäästlik abimees sobib ideaalselt mustuse puhastamiseks väiksematelt aiapindadelt, terrassidelt, aiamööblilt ja autodelt.

Väikese ja ruumisäästliku K 3 survepesuriga on mustus minevik. Tänu nelja meetri pikkusele kõrgsurvevoolikule sobib survepesur suurepäraselt aeg-ajalt kodus kasutamiseks ning annab sädeleva sära nii väikestele aiapindadele ja terrassidele kui ka aiamööblile ja isegi sõidukitele. Tänu Vario Power Spray Lance'ile (VPS) saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Pöörleva otsaga joaga Dirt Blaster eemaldab isegi kõige tõrksama mustuse, samas kui pumpa kaitseb veefilter, mis tagab pika kasutusea. Tänu väikesele kaalule ja praktilisele integreeritud kandesangale saate K 3 Horizontali hõlpsasti transportida kõikjale, kus seda vajate. Mugavuse suurendamiseks võimaldab kiirühendussüsteem kõrgsurvevooliku seadmest sisse ja välja tõmmata ning pesupüstoli lihtsalt kasutada. Kõiki kaasasolevaid tarvikuid saab hõlpsasti hoida K 3 Horizontalil.

Omadused ja tulu
Survepesur K 3 Horizontal Plus: Ülikompaktne ruumisäästlik seade
Ülikompaktne ruumisäästlik seade
Lihtsaks ruumisäästvaks hoiustamiseks, isegi väikestes niššides. Saab kanda vaid ühe käega.
Survepesur K 3 Horizontal Plus: Integreeritud pesuaine imemisvoolik
Integreeritud pesuaine imemisvoolik
Pesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Survepesur K 3 Horizontal Plus: Puhas ja korras
Puhas ja korras
Hoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Kiirühendussüsteem
  • Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Täiuslikult sobivad tarvikud
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Rõhk (bar) 20 - max. 120
Vooluhulk (l/h) max. 380
Puhastatav pind (m²/h) 25
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (W) 1600
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 3,6
Kaal, sh pakend (kg) 5,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 380 x 197 x 264

Scope of supply

  • Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 5 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Integreeritud veefilter
  • Kaabli hoiustamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
