Puudub toitevõrgu ühenduskoht? Ei ole probleemi! Uus akutoitega seade 36 V Kärcheri Battery Power platvormilt annab puhastustöödele paindlikkuse. Olgu selleks aiamööbel, prügikastid, väikesed autod või isegi paadid - K 2 akutoitel survepesur on ideaalseks tööriistaks majapidamises mistahes väikesemahuliseks puhastamiseks. Standardsete, suure võimsusega ja pesuainega režiimide valik võimaldab kasutajal ette võtta erinevaid puhastustöid just selleks vajaliku survega. Erinevaid survetasemeid saab lihtsalt seadistada pihustustorul asuva lülitiga. Veelgi suurema paindlikkuse tagamiseks saab Kärcheri vooliku ühendada alternatiivsest veeallikast vee sisseimemiseks. Täna innovaatilisele Real Time tehnoloogiale, kuvatakse LCD-kuvarile aku järelejäänud mahutavus. Töötamise ja laadimise käigus kuvatakse aku mahutavus minutites ja survepesuri hoidmise ajal kuvatakse aku mahutavus protsentides. Kauakestev ja võimas vahetatav liitiumioonaku ja laadija kuuluvad tarnekomplekti ja on ühilduvad 36 V Kärcheri Battery Power platvormi teiste seadmetega.