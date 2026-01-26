Akuga survepesur K 2 aku komplektiga
Sisaldab 36 V vahetatavat akut ja akulaadijat: K 2 efektiivne akuga survepesur on ideaalne paljudele paindlikele lahendustele ilma vajaduseta kasutada toiteühendust.
Puudub toitevõrgu ühenduskoht? Ei ole probleemi! Uus akutoitega seade 36 V Kärcheri Battery Power platvormilt annab puhastustöödele paindlikkuse. Olgu selleks aiamööbel, prügikastid, väikesed autod või isegi paadid - K 2 akutoitel survepesur on ideaalseks tööriistaks majapidamises mistahes väikesemahuliseks puhastamiseks. Standardsete, suure võimsusega ja pesuainega režiimide valik võimaldab kasutajal ette võtta erinevaid puhastustöid just selleks vajaliku survega. Erinevaid survetasemeid saab lihtsalt seadistada pihustustorul asuva lülitiga. Veelgi suurema paindlikkuse tagamiseks saab Kärcheri vooliku ühendada alternatiivsest veeallikast vee sisseimemiseks. Täna innovaatilisele Real Time tehnoloogiale, kuvatakse LCD-kuvarile aku järelejäänud mahutavus. Töötamise ja laadimise käigus kuvatakse aku mahutavus minutites ja survepesuri hoidmise ajal kuvatakse aku mahutavus protsentides. Kauakestev ja võimas vahetatav liitiumioonaku ja laadija kuuluvad tarnekomplekti ja on ühilduvad 36 V Kärcheri Battery Power platvormi teiste seadmetega.
Omadused ja tulu
Vahetatav Kärcheri 36 V Battery Power akuAndmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Ühildub kõikide 36 V Battery Power platvormi seadmetega. Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
Kõrgsurvepüstol koos survetaseme kuvarigaKolm erinevat pihustustoru tagavad erinevate pindade optimaalseks puhastamiseks kolm erinevat survetaset Kõrgsurvepüstoli kuvar teeb valitud survetaseme kontrollimise lihtsaks.
Vee imemineVeeühenduseta puhastamiseks ühildub Kärcheri imivoolikuga. Imivooliku saab osta eraldi.
Pesuaine kasutamine
- Imivoolik pesuaine kasutamiseks.
- Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Voolikut, pihustustorusid ja pihustuspüstolit saab hoiustada mugavalt ja kompaktselt.
Kiirühendussüsteem
- Kõrgsurvevoolik on kergesti ja kiiresti klõpsuga ühendatav seadmega ja pesupüstoliga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Rõhk (bar)
|max. 110
|Survevahemik
|Kõrge surve
|Vooluhulk (l/h)
|340
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Mahutavus (Ah)
|5
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|14 (5,0 Ah)
|Laadimisaeg standardlaadijaga (h)
|9
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|245 x 303 x 629
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 36 V / 5,0 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 36 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q Boost
- Ühejoaline pihustustoru
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 4 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Integreeritud veefilter
Kasutusvaldkonnad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Terrass
- Väikeautod
- Mootorrattad ja rollerid
- Jalgrattad
- Paadid
- Prügikonteinerid
- Aia mänguasjad
