Akuga survepesur K 2 aku komplektiga

Sisaldab 36 V vahetatavat akut ja akulaadijat: K 2 efektiivne akuga survepesur on ideaalne paljudele paindlikele lahendustele ilma vajaduseta kasutada toiteühendust.

Puudub toitevõrgu ühenduskoht? Ei ole probleemi! Uus akutoitega seade 36 V Kärcheri Battery Power platvormilt annab puhastustöödele paindlikkuse. Olgu selleks aiamööbel, prügikastid, väikesed autod või isegi paadid - K 2 akutoitel survepesur on ideaalseks tööriistaks majapidamises mistahes väikesemahuliseks puhastamiseks. Standardsete, suure võimsusega ja pesuainega režiimide valik võimaldab kasutajal ette võtta erinevaid puhastustöid just selleks vajaliku survega. Erinevaid survetasemeid saab lihtsalt seadistada pihustustorul asuva lülitiga. Veelgi suurema paindlikkuse tagamiseks saab Kärcheri vooliku ühendada alternatiivsest veeallikast vee sisseimemiseks. Täna innovaatilisele Real Time tehnoloogiale, kuvatakse LCD-kuvarile aku järelejäänud mahutavus. Töötamise ja laadimise käigus kuvatakse aku mahutavus minutites ja survepesuri hoidmise ajal kuvatakse aku mahutavus protsentides. Kauakestev ja võimas vahetatav liitiumioonaku ja laadija kuuluvad tarnekomplekti ja on ühilduvad 36 V Kärcheri Battery Power platvormi teiste seadmetega.

Omadused ja tulu
Akuga survepesur K 2 aku komplektiga: Vahetatav Kärcheri 36 V Battery Power aku
Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht. Ühildub kõikide 36 V Battery Power platvormi seadmetega. Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
Akuga survepesur K 2 aku komplektiga: Kõrgsurvepüstol koos survetaseme kuvariga
Kolm erinevat pihustustoru tagavad erinevate pindade optimaalseks puhastamiseks kolm erinevat survetaset Kõrgsurvepüstoli kuvar teeb valitud survetaseme kontrollimise lihtsaks.
Akuga survepesur K 2 aku komplektiga: Vee imemine
Veeühenduseta puhastamiseks ühildub Kärcheri imivoolikuga. Imivooliku saab osta eraldi.
Pesuaine kasutamine
  • Imivoolik pesuaine kasutamiseks.
  • Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Tarvikute integreeritud hoiukoht
  • Voolikut, pihustustorusid ja pihustuspüstolit saab hoiustada mugavalt ja kompaktselt.
Kiirühendussüsteem
  • Kõrgsurvevoolik on kergesti ja kiiresti klõpsuga ühendatav seadmega ja pesupüstoliga
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 36 V Aku platvorm
Rõhk (bar) max. 110
Survevahemik Kõrge surve
Vooluhulk (l/h) 340
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 36
Mahutavus (Ah) 5
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) 14 (5,0 Ah)
Laadimisaeg standardlaadijaga (h) 9
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,5
Kaal, sh pakend (kg) 8,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 245 x 303 x 629

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Aku: 36 V / 5,0 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 36 V Battery Power standardlaadija (1 tk)
  • Kõrgsurvepüstol: G 120 Q Boost
  • Ühejoaline pihustustoru
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 4 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Integreeritud veefilter
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Terrass
  • Väikeautod
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Jalgrattad
  • Paadid
  • Prügikonteinerid
  • Aia mänguasjad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
