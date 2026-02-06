Survepesuriga K 5 Power Control Flex Stairs saab iga pinda puhastada õige rõhuga. Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusse integreeritud konsultant aitab kasutajal leida õige surve, pakkudes praktilisi näpunäiteid iga koristusolukorra ja puhastusülesande kohta – täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks. Survepesur avaldab muljet ka Kärcher Plug 'n' Clean pesuainesüsteemiga, mis muudab pesuvahendi vahetamise lihtsaks, PremiumFlexi kõrgsurvevooliku lisamugavuse tagamiseks, kvaliteetse alumiiniumist teleskoopkäepidemega hõlpsaks transportimiseks, kiirühenduse süsteemiga, mis säästab aega ja vaeva, klõpsates kõrgsurvevooliku seadmesse sisse ja välja, ning pesupüstoli parkimisasendiga, et kõik tarvikud oleksid hõlpsasti juurdepääsetavad. Sisaldab trepikomplekti: PS 30 otsik, mis oma kolme integreeritud kõrgsurveotsikuga eemaldab võimsalt erinevatelt pindadelt tõrksa mustuse, säästes samal ajal aega.