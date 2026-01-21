Survepesur K 5 Basic

Vesijahutusega mootoriga kõrgsurvepesur K5 sobib mõõduka mustuse aeg-ajaliseks eemaldamiseks näiteks suurematelt sõidukitelt, kiviseintelt ja jalgratastelt.

Mõõduka mustuse eemaldamiseks ette nähtud mudel K5 sobib ideaalselt suuremate sõidukite, kiviseinte ja jalgrataste puhastamiseks. Sellel kõrgsurvepesuril on võimas vesijahutusega mootor, Quick Connect kiirühendusega pesupüstol ja 8 m kõrgsurvevoolik. Masinal on ka mugava reguleerimisvõimalusega Vario Power pihustustoru ja tundlike pindade puhastusfunktsioon ning pöörleva joaga pesutoru tõrksa mustuse eemaldamiseks. Veefilter kaitseb seadme pumpa. Komplekti kuulub ka universaalne puhastusvahend P&C.

Omadused ja tulu
Survepesur K 5 Basic: Silmapaistev jõudlus
Kõige uuemat tüüpi vesijahutusega mootor, millel on erakordselt suur jõudlus ja kasutusiga.
Survepesur K 5 Basic: Käepide
Mugava tõmbekõrguse saavutamiseks.
Survepesur K 5 Basic: Suured rattad
Ohutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel).
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 230
Sagedus (Hz) 50
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Vooluhulk (l/h) max. 500
Puhastatav pind (m²/h) 40
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 2,1
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 11,5
Kaal, sh pakend (kg) 15
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 341 x 325 x 867

Scope of supply

  • Kõrgsurvepüstol: Standard Quick Connect kiirühendus
  • Vario Power Jet
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 8 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Teleskoopkäepide
  • Vesijahutusega mootor
  • Integreeritud veefilter
  • Vee imemine
Kasutusvaldkonnad
  • Jalgrattad
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Koduaia ümbruse alad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Väikeautod
  • Välistrepid
  • Keskklassi autod ja universaalid
  • Aia- ja kivimüürid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
