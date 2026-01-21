Survepesur K 5 Basic
Vesijahutusega mootoriga kõrgsurvepesur K5 sobib mõõduka mustuse aeg-ajaliseks eemaldamiseks näiteks suurematelt sõidukitelt, kiviseintelt ja jalgratastelt.
Mõõduka mustuse eemaldamiseks ette nähtud mudel K5 sobib ideaalselt suuremate sõidukite, kiviseinte ja jalgrataste puhastamiseks. Sellel kõrgsurvepesuril on võimas vesijahutusega mootor, Quick Connect kiirühendusega pesupüstol ja 8 m kõrgsurvevoolik. Masinal on ka mugava reguleerimisvõimalusega Vario Power pihustustoru ja tundlike pindade puhastusfunktsioon ning pöörleva joaga pesutoru tõrksa mustuse eemaldamiseks. Veefilter kaitseb seadme pumpa. Komplekti kuulub ka universaalne puhastusvahend P&C.
Omadused ja tulu
Silmapaistev jõudlusKõige uuemat tüüpi vesijahutusega mootor, millel on erakordselt suur jõudlus ja kasutusiga.
KäepideMugava tõmbekõrguse saavutamiseks.
Suured rattadOhutu ja mugav transportida ka ebatasasel maastikul (nt aias olevatel jalgradadel).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,1
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|11,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|15
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|341 x 325 x 867
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: Standard Quick Connect kiirühendus
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 8 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
- Välistrepid
- Keskklassi autod ja universaalid
- Aia- ja kivimüürid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
