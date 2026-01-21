Mõõduka mustuse eemaldamiseks ette nähtud mudel K5 sobib ideaalselt suuremate sõidukite, kiviseinte ja jalgrataste puhastamiseks. Sellel kõrgsurvepesuril on võimas vesijahutusega mootor, Quick Connect kiirühendusega pesupüstol ja 8 m kõrgsurvevoolik. Masinal on ka mugava reguleerimisvõimalusega Vario Power pihustustoru ja tundlike pindade puhastusfunktsioon ning pöörleva joaga pesutoru tõrksa mustuse eemaldamiseks. Veefilter kaitseb seadme pumpa. Komplekti kuulub ka universaalne puhastusvahend P&C.