Survepesur K 5 Classic

Uuendusliku vooliku hoiukohaga survepesurit K5 Classic on lihtne teisaldada ja hoiustada, mistõttu sobib see ideaalselt regulaarseks kasutamiseks mõõduka mustuse eemaldamisel.

Survepesur K5 Classic ühendab endas maksimaalse mugavuse täisvõimsusega. Tänu uuenduslikule vooliku hoiustamiskontseptile saab kõrgsurvevooliku pärast kasutamist hõlpsalt ja turvaliselt kerida ümber esikaane. Tänu kompaktsetele mõõtmetele on kogu seadet lihtne teisaldada ja hoida mistahes kohas nii riiulil kui ka auto pakiruumis. Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide tagab töötamise ajal veel suurema mugavuse. On varustatud ka päästikpüstoliga Quick Connect, 8 m kõrgsurvevoolikuga, pihustusvardaga Vario Power (VPS), mustuse eemaldi ja veefiltriga. Survepesur K5 Classic , millel on universaalne mootor ja mille pindalajõudlus on 40 m²/h, sobib ideaalselt regulaarseks mõõduka mustuse eemaldamiseks.

Omadused ja tulu
Vooliku hoiukoht esikaanel
Vooliku hoiukoht esikaanel
Vooliku saab mugavalt riputada esikaanele.
Teleskoopkäepide
Teleskoopkäepide
Alumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Pesuaine kasutamine
Pesuaine kasutamine
Imivoolik pesuaine kasutamiseks. Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
  • Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Rõhk (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Vooluhulk (l/h) max. 500
Puhastatav pind (m²/h) 40
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Ühendusvõimsus (kW) 2,1
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 5,6
Kaal, sh pakend (kg) 8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 188 x 252 x 445

Scope of supply

  • Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
  • Vario Power Jet
  • Mustusefrees
  • Kõrgsurvevoolik: 8 m
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemine
  • Teleskoopkäepide
  • Pumba materjal: Alumiinium
  • Integreeritud veefilter
  • Vee imemine
Kasutusvaldkonnad
  • Jalgrattad
  • Aiatööriistad ja -seadmed
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Koduaia ümbruse alad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Väikeautod
  • Välistrepid
  • Keskklassi autod ja universaalid
  • Aia- ja kivimüürid
  • Fassaad
