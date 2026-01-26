Survepesur K5 Classic ühendab endas maksimaalse mugavuse täisvõimsusega. Tänu uuenduslikule vooliku hoiustamiskontseptile saab kõrgsurvevooliku pärast kasutamist hõlpsalt ja turvaliselt kerida ümber esikaane. Tänu kompaktsetele mõõtmetele on kogu seadet lihtne teisaldada ja hoida mistahes kohas nii riiulil kui ka auto pakiruumis. Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide tagab töötamise ajal veel suurema mugavuse. On varustatud ka päästikpüstoliga Quick Connect, 8 m kõrgsurvevoolikuga, pihustusvardaga Vario Power (VPS), mustuse eemaldi ja veefiltriga. Survepesur K5 Classic , millel on universaalne mootor ja mille pindalajõudlus on 40 m²/h, sobib ideaalselt regulaarseks mõõduka mustuse eemaldamiseks.