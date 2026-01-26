Survepesur K 5 Classic
Uuendusliku vooliku hoiukohaga survepesurit K5 Classic on lihtne teisaldada ja hoiustada, mistõttu sobib see ideaalselt regulaarseks kasutamiseks mõõduka mustuse eemaldamisel.
Survepesur K5 Classic ühendab endas maksimaalse mugavuse täisvõimsusega. Tänu uuenduslikule vooliku hoiustamiskontseptile saab kõrgsurvevooliku pärast kasutamist hõlpsalt ja turvaliselt kerida ümber esikaane. Tänu kompaktsetele mõõtmetele on kogu seadet lihtne teisaldada ja hoida mistahes kohas nii riiulil kui ka auto pakiruumis. Reguleeritava kõrgusega teleskoopkäepide tagab töötamise ajal veel suurema mugavuse. On varustatud ka päästikpüstoliga Quick Connect, 8 m kõrgsurvevoolikuga, pihustusvardaga Vario Power (VPS), mustuse eemaldi ja veefiltriga. Survepesur K5 Classic , millel on universaalne mootor ja mille pindalajõudlus on 40 m²/h, sobib ideaalselt regulaarseks mõõduka mustuse eemaldamiseks.
Omadused ja tulu
Vooliku hoiukoht esikaanelVooliku saab mugavalt riputada esikaanele.
TeleskoopkäepideAlumiiniumist teleskooptoru saab transportimise ajaks pikendada ning hoiustamise ajaks jälle lühendada.
Pesuaine kasutamineImivoolik pesuaine kasutamiseks. Kärcheri puhastusvahendid suurendavad seadme efektiivsust ning aitavad puhastatavat pinda kaitsta ja hooldada.
Seadmesse sisse ehitatud lisaseadmete hoiulaegas
- Mugav ja ruumisäästlik lisatarvikute hoidik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Ühendusvõimsus (kW)
|2,1
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|188 x 252 x 445
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q
- Vario Power Jet
- Mustusefrees
- Kõrgsurvevoolik: 8 m
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemine
- Teleskoopkäepide
- Pumba materjal: Alumiinium
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Koduaia ümbruse alad
- Mootorrattad ja rollerid
- Väikeautod
- Välistrepid
- Keskklassi autod ja universaalid
- Aia- ja kivimüürid
- Fassaad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.